Leserbriefe

Carmen Ick-Dietl: Wirbel um Zuschüsse für Radio Lora; München 4. Juni

Was soll denn schlimm sein an einem 15-minütigen „Radio-Fenster“, das einmal im Monat Informationen und Beiträge aus dem Stadtbezirk bringt? Ich fände das sogar recht interessant. Welches Problem hat denn jene Aufsichtsbehörde BLM damit? Sie sehen die „Gefahr einer möglichen Einflussnahme“. Aha! Erinnert das nicht sofort an den Spruch von der CDU-Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), die gleich YouTube regulieren will? In welcher Welt leben wir heute eigentlich? Soll es nur noch reguliertes Staatsfernsehen geben? Müssen wir bayerischen Bürger uns dieses Meinungsmanagement gefallen lassen? Was kommt denn noch alles auf uns zu?

Karin Bergs

München