Man darf Putin nicht nachgeben

Teilen

Jeder kann einen Sparbeitrag liefern; Wirkungslose Sanktionen; Leserforum 12. Juli

Alle Leserbriefschreiber, die eine sofortige Beendigung der Sanktionen gegen Russland und sogar eine Inbetriebnahme der Gaspipeline Nord Stream 2 fordern, teilweise mit der Begründung, die Ukraine habe den Krieg sowieso bereits verloren und die Wirkung der Sanktionen verpuffe, scheinen eines zu übersehen: Es geht längst nicht mehr (nur) um die Ukraine. Mit seinem unprovozierten Angriffskrieg hat Wladimir Putin sein wahres Gesicht und sein Verhältnis zur demokratischen Welt offengelegt. Es sollte jetzt auch der Letzte erkennen, dass Russland, zumindest unter diesem Präsidenten, nie wieder ein verlässlicher Partner sein kann und wir die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl schnellstens beenden müssen und nicht sogar noch erhöhen, wie es durch Nord Stream 2 der Fall wäre.

Zu den Leserbriefen, die fordern, man möge sich Gesprächen mit Moskau nicht verschließen, um den Krieg schnellstmöglich zu beenden, möchte ich anmerken: Auch ich stelle, wie jeder vernünftige Mensch, Gespräche und Diplomatie grundsätzlich vor jeglichen Waffeneinsatz. Allerdings haben die letzten Monate doch deutlich gezeigt, dass Putin nicht das geringste Interesse an Diplomatie hat. Jedes der endlosen Telefonate, die westliche Staatschefs mit ihm geführt haben, jedes persönliche Gespräch an diesem geradezu absurd langen Tisch, was haben sie gebracht? Die freie Welt hat sich – eindrucksvoll und für mich tatsächlich ein wenig überraschend – geschlossen gegen Russland positioniert und darf hier auch nicht nachgeben, denn es wirkt. Putins Reich ist größtenteils isoliert und die Sanktionen zeigen natürlich ihre Wirkung, besonders langfristig. Der Kreml wird das zwar nie offiziell zugeben, aber die Drohungen und das Verhalten von Putin, Lawrow und Konsorten sind der beste Beweis.

Thomas Stief

Olching