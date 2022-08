Masterplan gründlich überarbeiten

Leserbriefe

FDP: Bayern soll bei Maskenpflicht „sorgfältig abwägen“; Politik 5. August

Die Forderung der FDP trägt leider keinen überzeugenden Charakter. Schließlich erfordert ein vernünftiger Umgang mit den neuen Corona-Regeln, die eher an einen alten Aufguss erinnern, vor allem konkrete Kriterien, die aber im extrem intransparent unter Ausschluss der Öffentlichkeit und quasi im Alleingang ausgehandelten Kompromiss zwischen dem Justiz- und dem Gesundheitsminister nahezu komplett fehlen.

Wobei man auch hinzufügen muss, dass es andere Länder in Europa wie etwa Dänemark gibt, wo bereits seit dem Februar nicht einmal mehr in Bussen und Bahnen eine Maskenpflicht gilt, ohne dass diese bei der Pandemiebekämpfung schlechter als Deutschland dastehen. Deshalb sollte der Masterplan für den kommenden Herbst in jedem Fall noch einmal gründlich vom Bundestag überarbeitet werden, zumal ebenfalls der sehr wichtige Punkt vergessen wurde, dass endlich sämtliche Gesundheitsämter mit einer verbindlichen einheitlichen Software zusammenarbeiten!

Rasmus Ph. Helt

Hamburg