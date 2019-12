Leserbriefe

Hervorragende Qualität wird dem pharmazeutischen Laien vorgegaukelt; Leserforum 14./15. Dezember

Ich bin Herrn Apotheker Gerhold sehr dankbar, dass er das Thema der Arzneimittelversorgung und der Arzneimittelsicherheit aufgegriffen hat. Politik und Krankenkassen haben es offensichtlich meisterlich verstanden, die Auswirkungen der Verlagerung der Wirkstoffherstellung von Medikamenten in Billiglohnländer wie China und Indien gegenüber der breiten Öffentlichkeit zu bemänteln. Ausbaden müssen dies Patienten, Ärzte und Apotheker in ihrer täglichen Arbeit. Letztendlich scheint es aber auch dem Konsumenten, sprich dem Patienten, egal zu sein, woher die Inhaltsstoffe seines Medikaments stammen. Dies im Gegensatz zu zum Beispiel Lebensmitteln, wo der Trend eindeutig hin zu einer regionalen Versorgung geht. Aber die Krankenversicherungskarte ist eben nicht ein Rundum-sorglos-Paket. Ein Smartphone, produziert in China, warum nicht? Wirkstoffherstellung von Arzneimitteln in Dritte-Welt-Ländern, da sollte man schon etwas genauer hinschauen!

Johannes Schmuttermayer

München