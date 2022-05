Mehrheit und Minderheit

G7-Länder beschließen Kohle-Aus; Titelseite 28./29. Mai

Den Artikel ergänzen Sie mit einem Untertitel „Lob von Umweltschützern“. Haben Sie auch diejenigen gefragt, die die im Artikel aufgeführten Maßnahmen schultern müssen? Die Umweltschützer führen sich zwar als lautstarke Mehrheit auf, sind es aber tatsächlich nicht. Sie sind überwiegend vom Staat alimentiert in NGOs, an Universitäten und Hochschulen mit den Steuern der Arbeitnehmer, deren Arbeitsplätze sie abschaffen wollen oder gefährden. Warum wird nicht auch die (schweigende) Mehrheit gefragt? Die, wenn sie sich gegen die Maßnahmen aussprechen oder deren Sinnhaftigkeit bezweifeln, gleich in die Ecke der Ewiggestrigen oder der „alten weißen Männer” gestellt werden, aber maßgeblich zum Bruttosozialprodukt beitragen. Warum verengen die Medien die „ Sicht der Dinge“ auf die lautstarken Minderheiten? Aus Bequemlichkeit oder um nicht gegen den Strom zu schwimmen? Sollten wir nicht aus der aktuellen Entwicklung lernen, die gerade viele Heilslehren auf den Kopf stellt? Schade.

Dr. Peter-Michael Valet

Rottach-Egern