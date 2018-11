Wir müssen die Überbevölkerung stoppen

Leserbriefe

Zum UN-Pakt zur Migration;Leserforum 20. November

In einem TV-Interview gab Frau Merkel auf die Frage nach ihren Plänen bekannt, dass sie vorhabe, an den Fluchtursachen anzusetzen und aus Illegalität Legalität zu machen. Eine Erklärung darüber, was mit Illegalität gemeint sei und wie sie das in Legalität umsetzen wolle, blieb aus. Eine ähnlich mehrdeutige Formulierung ist bereits im Koalitionsvertrag zu finden, wo von „Resettlement“ und „Relocation“ die Rede ist, die man zu erfüllen habe, was aber auch auf Nachfragen bisher nicht näher erläutert wurde. Man darf vermuten, dass es sich dabei um eine „legale bzw. reguläre Migration“ handelt. Denselben Begriff finden wir nun auch in der Überschrift „Globaler Pakt für eine sichere,geordnete und reguläre Migration“. Da in diesem Pakt eine irreguläre Migration nicht definiert ist, muss man davon ausgehen, dass nur die reguläre Migration behandelt wird. Das bedeutet, dass alle, die wollen, auch in jedes gewünschte Land kommen dürfen, da ja keine Begrenzung vorgesehen ist. Demjenigen, der darauf verweist, dass dieser Pakt juristisch nicht bindend sei, sei gesagt, dass es zahlreiche derartige Vereinbarungen gibt, die über das Gewohnheitsrecht im Laufe der Zeit bindend geworden sind. Merkels Plan ist also fast aufgegangen, wenn da nicht noch die Unterschrift wäre. Dabei droht eine große Gefahr. In Afrika kommen pro Jahr 40 Millionen Kinder zur Welt, die dort nicht ernährt werden können, von denen viele gerne nach Deutschland aufbrechen werden. Das verkraften wir nicht. Ein solcher Pakt sollte deshalb nicht unterschrieben werden.

Franz Kappels

Farchant

Zwei Milliarden mehr, der absolute Wahnsinn! Unser schöner Planet Erde ist im Klimawandel. Was machen wir und die Politik dagegen?! Jeder halbwegs vernünftig denkende Mensch wird mir Recht geben. Statt wie vermutet in den nächsten Jahren ca. 2 Milliarden (!) Menschen mehr auf unserem Planeten sollten es vernünftigerweise eher weniger werden. Warum? Ganz einfach: Mehr Menschen brauchen mehr Arbeit, bauen noch mehr Flugzeuge, Schiffe, PKWs und was sonst noch so alles Dreck in die Welt hinausschleudert. Wir haben jetzt schon trotz „Entwicklung“ global gesehen den wahrscheinlich größten Rückschritt seit Bestehen der Menschheit: Abholzung der Regenwälder, Überfischung der Meere, Eisschmelzen, unglaublicher Flächenverbrauch, Plastikmüll überall sind nur einige Beispiele. Nicht zu vergessenden - Elektroschrott und Atommüll. Massentierhaltungen etc. werden zunehmen. Was aber noch viel schlimmer ist, sind noch mehr hungernde und verhungernde Kinder auf der ganzen Welt, vorwiegend in Afrika. Können wir das verantworten? Völkerwanderungen werden nicht zu stoppen sein! Bis uns hört man immer nur Wachstum, mehr Wachstum; Bauen, bauen, wir brauchen mehr Wohnungen! Warum? Kleines Beispiel 3, Startbahn: weniger Menschen – weniger Flüge – weniger Dreck in der Luft – bessere Umwelt – langsamere Erderwärmung. Besser keine 3. Startbahn – folglich tritt etwas mehr Normalität ein. Wäre eigentlich ganz einfach. Aber wahrscheinlich ist, wie man so schön sagt, der Karren schon so weit im Dreck. Trotzdem: Wir müssen die Überbevölkerung stoppen! Sonst gehen wirklich langsam aber sicher die Lichter auf dem Planet Erde aus. Das geht natürlich nicht ohne gravierende Einschnitt, wie sich sicher jeder selber denken kann, aber?

Hans Siegert

Kochel am See