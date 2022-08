Milchmädchenrechnung

Teilen

Peter Amberger: Arbeit muss sich lohnen; Leserforum 5. August

Die Behauptung, dass „eine alleinerziehende Mutter mit Hartz IV und Kindergeld und Wohngeld mehr netto bekommt als eine berufstätige Frau mit 4000 Euro Monatslohn“ ist in vielerlei Hinsicht eine Milchmädchenrechnung und fußt auf falschen Informationen. Der Hartz-IV-Bezug schließt das Beziehen von Wohngeld aus, da die Wohnungskosten in der Hartz-IV-Berechnung enthalten sind. Das Geld steht der alleinerziehenden Mutter also nicht zur Verfügung, um davon einen Luxusurlaub zu machen.

Nicht die Mutter erhält die ALG-II-Leistungen, sondern die Bedarfsgemeinschaft, die die Kinder einschließt. Das Kindergeld wird als Einkommen der Kinder gewertet und somit also nicht zusätzlich noch gezahlt, sondern in der Berechnung des Bedarfs abgezogen. Um ein Familieneinkommen zu erzielen, das dem Nettoverdienst der angenommenen berufstätigen Frau entspricht, müsste die Mutter vier oder mehr Kinder großziehen, und Kindererziehung ist Arbeit!

Sabine Graser

Weßling