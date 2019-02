Leserbriefe

Das schlimmste Verbrechen nach Mord; Leserforum 27. Februar,Kirche: Die Schuldigen bestrafen; Leserforum 25. Februar

Wir brauchen geweihte Priester! Ich frage, woher der Schreiber die Behauptung nimmt, dass wir keine Priester brauchen würden? Es gibt in der katholischen Kirche die besondere Berufung des geweihten Priesters und das allgemeine (königliche) Priestertum jedes Getauften und Gefirmten. Durch dieses ist jeder Laie berufen, den Glauben in seiner Familie, am Arbeitsplatz und in seiner Freizeit zu leben und zu bezeugen. Man darf nicht beides gegeneinander ausspielen! Ein Katholik sollte eigentlich wissen, wie wichtig und unersetzlich ein geweihter Priester für uns ist. Er ist es, der die Sakramente den Gläubigen spenden kann. Ohne ihn gibt es keine heilige Messe (Eucharistie), keine Beichte (Bußsakrament) und keine Krankensalbung. Wir brauchen die Sakramente zu unserem Heil und zu unserem Frieden. Priester haben die Berufung und Beauftragung von Jesus Christus selbst und sprechen in Seinem Namen. Sie machen sich nicht selbst dazu. Ist ein Priester kein menschlicher Seelsorger? Ist er nicht vor allem für die Menschen da in jeder Situation des Lebens von der Geburt bis zum Grab? Die Kirche hat im Laufe der Jahrtausende unzählige gute, edle und heilige Priester hervorgebracht, durch die viel Gutes und Heil gewirkt wurde. Warum wird jetzt das Priestertum allgemein diffamiert und soll abgeschafft werden? Sicherlich ist ein Priester, der sich schuldig gemacht hat, einer zu viel! Doch ist es gerechtfertigt, aufgrund dieser alle anderen mit zu verdächtigen und vorzuverurteilen? Gibt es nicht auch heute noch viele gute Priester, die sich für die Menschen einsetzen und sogar ihr Leben riskieren, weltweit? Die Forderung, das geweihte Priestertum abzuschaffen, empfinde ich nicht nur als plakativ und theologisch unreflektiert (um nicht zu sagen, unhaltbar), sondern als verletzend! „Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.“ (Joh 8,7) Und beim Aufruf so mancher Leserbriefe „gottlos glücklich“ zu werden, oder aus der Kirche auszutreten, stellt sich mir manchmal die Frage: Die christlichen Feiertage nimmt man gerne mit, um zusätzlich frei zu haben und mit Freunden und Familie zu feiern. Doch sind diese Tage ohne Glaube nicht sinnentleert? Darum mein Plädoyer: Nicht entmutigen oder aufhetzen lassen! Bei Unklarheiten oder Unverständlichkeiten erst genau hinterfragen und den katholischen Glauben nicht nur oberflächlich betrachten sondern ihn in seiner Tiefe und Schönheit neu erleben! Sinn und christliche Werte (die unser Abendland zu dem gemacht haben, was es ist und die wir in den Festtagen feiern) neu entdecken. Darum: Bleibt in der Kirche! – bleibt in der Kirche! – bleibt in der Kirche!

Schwester Gunhild Hilsenbeck

OSF Attenkirchen

Als bekennender Christ bin ich über die Vorkommnisse entsetzt, denn jeder Fall ist einer zuviel und der Schaden, den eine kleine Minderheit des Klerikerstandes unserer Kirche zugefügt hat, ist immens und für diejenigen, die ohnehin die Nähe zur Kirche längst verloren haben oder nie hatten ein Grund, gegen ihren Erzfeind die Dreschkeule eifrig zu schwingen. Seit Tagen quillt die Leserbriefseite des Münchner Merkur mit polemischen Hass- und Besserwisserinhalten, Reformierungsvorschlägen und -Forderungen über. Herr Peter Flemming bemüht sogar Kurt Tucholsky (+ 1935) mit der Behauptung: „Ohne Religion wären wir alle viel besser dran - werdet gottlos glücklich!“ Möge er es tun um glücklich zu sein. Doch, ich weiß nicht wann dieser Herr geboren ist oder wo er seinen Geschichtsunterricht (wenn überhaupt) genossen hat. Offensichtlich sind ihm die Namen der Wüteriche Stalin, Hitler, Mao, Castro und noch einige dieser „Menschenfreunde“ bislang unbekannt! Die waren doch von der Gottlosigkeit überzeugt! Ebenso sei Herrn Pastor i. R, Kissel geraten, die Hausmitteilungen seiner Glaubensgemeinde und die Veröffentlichung seines Bischofs doch etwas besser zu studieren. Warum wurden von der evangelischen Kirche und auch von den Anglikanern Millionenbeträge für Missbrauchsopfer bereitgestellt? Dort kann der Zölibat doch wirklich nicht als Ursache herangezogen werden. Wie Altfälle beweisen, war das Problem auch dort bekannt - es wurde darüber nie diskutiert ! Und wo bleibt die Anprangerung solcher Verfehlungen in Vereinen und insbesondere auch in den häuslichen Bereichen? Wo blieb der Aufschrei als aus bestimmter politischer Richtung die Beseitigung der Inzestbestimmungen aus dem Strafgesetzbuch und die Straffreiheit für Sex mit Kindern gefordert wurde ? Sind die gleicher? Es soll nichts beschönigt werden, aber Objektivität ist von allen Seiten zu erwarten. Das Büßerhemd steht sicher allen gut.

Johann Kirner

München