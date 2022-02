Missbrauchsopfer

Teilen

Kirche und Missbrauch; Leserforum 7. Februar

Die katholische Kirche in Deutschland ist derzeit in einer tiefgreifenden Krise, die Teil einer Identitäts- und Glaubenskrise ist, die auch in anderen westlichen Ländern spürbar ist und die durch die Missbrauchskrise noch akzentuiert wird. Die deutsche katholische Kirche erlebt derzeit ein Fegefeuer. Ein Fegefeuer verbrennt und vernichtet, hat aber gleichzeitig auch reinigende Wirkung. Man kann nur hoffen, dass am Ende im Feuer geläutertes Gold zum Vorschein kommt und aus dem Ganzen eine in jeder Hinsicht geläuterte deutsche katholische Kirche hervorgeht. Sie wird manches an Macht, Einfluss und Zahl in diesem Fegefeuer eingebüßt, dafür an Glaubwürdigkeit, aber auch an Glauben, Hoffnung und Liebe, den drei großen christlichen Tugenden, gewonnen haben.

Allerdings sollte man nebenbei auch bedenken, dass die gesellschaftlichen und politischen Kreise, die jetzt dieses Fegefeuer noch zusätzlich befeuern, in den 70er- und 80er-Jahren im Rahmen der sexuellen Befreiung eine permissive Sexualmoral bis hin zur Straffreiheit von Sex mit Kindern propagiert haben und damit zu einem Dammbruch in der bisherigen sexuellen Moral beigetragen haben. Deshalb sollten sie auch einmal im eigenen Haus nachschauen.

Dr. med. Joachim Heisel

München

Missbrauch: Prälat zeigte Opfer an; Bayern 27. Januar

Das Bild aus dem erzbischöflichen Palais zeigt mir ganz deutlich, mit welchem Selbstverständnis und welcher Selbstverliebtheit sich die kirchlichen Würdenträger dargestellt sehen wollen. Es ist an Narzissmus nicht mehr zu überbieten und erinnert an längst vergangene Zeiten unserer Adelsgesellschaft. Und die in solchem Ambiente lebenden Würdenträger sollen für die Nöte und Sorgen der Menschen am Rande unserer Gesellschaft und für die Missbrauchsopfer Empfindungen und Verständnis aufbringen? Jesus hätte sie wie die Pharisäer aus ihren Tempeln bzw. Fürstenhöfen getrieben.

Bernd Lichti

Germering

Missbrauch in der Kirche; Leserforum 27. Januar

Ich möchte eine Antwort auf den Leserbrief von Herrn Karl Velinger aus Alling geben. Er fragt unter anderem, ob Kardinal Ratzinger bereits in Rom war, als Peter H. in der Seelsorge eingesetzt wurde. Was den Einsatz in Grafing und erst recht in Garching angeht, ist diese Frage mit Ja zu beantworten. Kardinal Ratzinger hat München in der ersten Märzwoche 1982 verlassen, nach Rom. Peter H. kam im September 1982 (also nach den Sommerferien) nach Grafing. Da war Ratzinger schon ein halbes Jahr in Rom. Durch Gespräche mit Priestern weiß ich, dass die Besprechungen über die meist im Herbst stattfindenden Versetzungen im Frühjahr (April, Mai und eventuell Ende März) sind.

Für das Bistum zuständig war da der damalige Generalvikar Gruber. Gruber hat vor einiger Zeit gesagt, dass auch er Fehler gemacht habe. Bei der Vorstellung des Missbrauchsgutachtens wurde dieses Schuldeingeständnis zwar erwähnt, aber so getan, als handle es sich um einen Versuch, Papst Benedikt zu decken. Kardinal Ratzinger hat den Fehler gemacht, dem Therapieversuch bei Peter H. zuzustimmen. Ihm aber alle Fehler, die gemacht wurden, anzukreiden, ist nicht gerecht. Das ganze System in den Ordinariaten muss überdacht werden, dass solche Fehler nicht mehr gemacht werden und kein Kind mehr unter pädophilen Priestern und anderen Kirchenmitarbeitern leiden muss.

Christiane Haager

Moosach bei Grafing