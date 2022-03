Mit Kriegsverbrechern kann es keinerlei Geschäfte mehr geben

„Psychopath Putin“: Leserforum 9. März, Ein Wahnsinn; Rohstoffsanktionen; Leserforum 10. März, Tyrannen scheitern am Ende immer; Leserforum 11. März

Wurde Putin unterschätzt? In sämtlichen Medien, einschließlich der Talkshows, tauchte zuletzt immer wieder die Frage auf: Wie konnte man Putin so unterschätzen? Warum war man so naiv? Seien wir doch mal ehrlich: Kein Politiker und keine Regierung war naiv und hat Putin unterschätzt, alle wussten um Putins Pläne und Visionen und die Kaltblütigkeit, mit der er diese verfolgen würde. Die ehemalige Kanzlerin Frau Dr. Merkel ist in der früheren DDR aufgewachsen, die zum Großen Bruder Sowjetunion zwangsläufig aufschauen und ihn anhimmeln musste, weil sie von dessen Gunst abhängig war, in der Schule wurde eher Russisch unterrichtet als Englisch, das Land war nach Osten orientiert. Und so war die Politik der letzten Jahre in der Bundesrepublik auch davon geprägt, es sich mit dem Großen Bruder nicht zu verscherzen, lieber so manches zu übersehen und sich lieb Kind zu machen, denn andernfalls hätten wir auch schon früher konsequent handeln müssen und die Folgen unseres Handelns am eigenen Leib zu spüren bekommen. Abschaffung der Wehrpflicht, Abbau der Bundeswehr, Abschalten der AKWs, ohne Alternativen zu entwickeln, große Abhängigkeit von Russlands Energielieferungen – wir haben uns doch selbst in diese missliche Lage gebracht. Wer hätte sehen wollen, der hätte sehen können.

Angelika Winkler

Fürstenfeldbruck

Auch wenn die Rohstoffe für die Herstellung von Nahrungsmitteln steigen, rechtfertigt das keine Wahnsinnspreise. Wenn der Weizenpreis um rund ein Drittel gestiegen ist, ist der Anteil des Weizenmehls an einer Semmel gering. Angesichts des Ukrainekriegs und dem Leid der Bevölkerung, ist die Tatsache, dass Brot vernichtet wird, untragbar. Brot in wiederverwendbaren Plastikbeutel hält locker drei Tage und eingefroren viel länger. Der bedingungslose Frischetick, jeden Tag das Brot frisch zu essen, ist nicht mehr tragbar. Unser täglich Brot gib uns heute – hat einen neuen Stellenwert erhalten. Der Ukrainekrieg hat dazu beigetragen.

Sebastian Springer senior

Schalldorf

Ich bewundere die Weitsichtigkeit vieler unserer Politiker und vornehmlich diejenige der eigensinnigen Windrad-Befürworter. Die von ihnen viel geschmähten Atomkraftwerke wurden in der politisch hochbrisanten Zeit des Kalten Krieges und zweier mächtiger Militärbündnisse errichtet. Selbst Jagdflugzeug-Abstürze auf die Anlagen sollten praktisch schadlos zu überstehen sein - hieß es. Nachfolgend eine künftige, mögliche Situation: Nehmen wir an, Strom wird nur noch durch die superverlässlichen Windräder erzeugt (selbst wenn kein Wind geht!) und so nebenher die Voltaik-Segmente, und wir geraten in eine politische Situation, in der Deutschland mit zerstörerischen Bombenteppichen beglückt wird (siehe jetzt Ukraine) - dann knicken die Windräder wie Zündhölzer um und die Voltaik-Anlagen bieten ein Scherbenmeer. Wie soll es dann den lebenswichtigen Strom für Deutschland innerhalb kürzester Zeit geben? Unser Land verfügt nicht über die wichtigsten Bauelemente für Windräder wie Silizium und Kupfer, die in Chile, China oder Nigeria erst mal aus dem Erdreich gebaggert und mit Millionen Liter Wasser ausgewaschen werden müssen.

Ferner verwundert mich, dass man jetzt schon mahnende Stimmen aus Chile schlichtweg ignoriert, die sich darüber erregen, dass jedes Windrad, das irgendwo auf der Welt mit den Bodenschätzen aus Chile errichtet wird, indigenen Bevölkerungsteilen die angestammte, äußerst wasserarme Heimat nimmt! Da reden die Windradfanatiker davon, dass in Deutschland allein noch Tausende von Windrädern errichtet werden müssen – vor allem im beständig sturmstarken Bayern. Das ist Egoismus pur. Hauptsache wir! Wie’s anderen Menschen geht, ist doch egal! Ich denke, spätestens zum Ende dieses Jahrzehnts wird Chile aus Bevölkerungsschutzgründen den Abbau von Silizium und Kupfer fürs Ausland verbieten. Deutschland – was dann?

Uwe Schmidbauer

Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Beihilfe zum Mord? Mit dem Abbruch des Bezugs von Energieversorgung aus Russland, damit meine ich die Kappung der Versorgung über Nord Steam 1, haben wir es in der Hand die Kriegsverbrechen von Putin als Urheber des Krieges mit Angriffen und Ermordung der Zivilbevölkerung in der Ukraine und den Verhaftungen in Russland gegen die Demonstranten des Krieges Einfluss zu nehmen. Wie wir alle durch Presseberichte wissen, finanzieren wir durch die Bezahlung von Energiestoffen aus Russland den barbarischen Krieg, der unschuldige Menschenleben kostet. Da wir schon nicht als Nato in den Krieg eingreifen können, sollten wir „Alle“ den Gürtel enger schnallen und die Folgen daraus gemeinschaftlich tragen. Wir werden daran nicht sterben, andere schon. Außerdem werden wir durch den Erhalt der Heimat der Ukrainer die Flüchtlingsströme auf längere Sicht vermeiden bzw. abbauen können. Wollen wir so Geschichte schreiben? Wir verstoßen bei der Versorgungskappung nicht gegen Nichteinmischungsregeln, sondern wir kommen dem Wunsch des Diktators entgegen.

Manfred Durner

Aschheim

Gazprom/Putin reduziert, wie man hört, seit Längerem die Gaslieferungen nach Deutschland und verhindert, dass deutsche Gasspeicher aufgefüllt werden. Aufsichtsratschef ist der ehemalige deutsche Bundeskanzler Schröder. Wenn er einen Funken Anstand hätte, würde er seinem Oberboss den Bettel vor die Füße werfen. Aber kann er das? Er hat schließlich vier Frauen und zwei russische Adoptivkinder zu versorgen.

Dr. Ulf-H. Knabe

Weilheim

Seit dem unprovozierten russischen Überfall auf die Ukraine ist wieder Krieg in Europa. Und Putin hat nicht nur die Ukraine überfallen, sondern Europa! Die seit dem Ende des Kalten Kriegs bestehende europäische Friedensordnung, zu der nicht nur die Respektierung der Souveränität und territorialen Integrität der Staaten, sondern auch Freiheit und Demokratie gehört, steht jetzt auf dem Spiel. Es sind die tapferen Ukrainer, die dieses Europa mit dem Einsatz von allem, was sie haben, verteidigen gegen ein Russland, das Europa offenbar wieder in das 16. oder 17. Jahrhundert zurückwerfen will. Putin ist ein Menschheitsverbrecher. Seine Soldateska zerstört rücksichtslos die lebensnotwendige Infrastruktur in der Ukraine und bombardiert gezielt Wohngebiete, Schulen und Krankenhäuser.

Putin ist nun da angelangt, wo Hitler 1945 aufgehört hat. Mit Putin darf man daher keine Politik und auch keine Geschäfte mehr machen. Ihm gehört vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag der Prozess gemacht! Angesichts der zögerlichen Haltung der Deutschen zu diesem Krieg sei gesagt, dass unser „Nie wieder“ hohl ist, denn jetzt ist „wieder“! Wenn wir Deutschen nicht ohne Wenn und Aber der Ukraine beistehen, dann ist uns nicht mehr zu helfen. Und dies beinhaltet nicht nur humanitäre Hilfe, sondern auch einen kompletten Stopp von russischen Gaseinfuhren sowie militärische Unterstützung. Es ist daher auch nicht angeraten, bei jeder Gelegenheit zu versichern, dass der Westen militärisch nicht in den Krieg in der Ukraine eingreifen wird, denn das gibt Putin doch nur die Gewissheit, sein Mordwerk ungehindert fortsetzen zu können. Auch vor Putins Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen sollten wir nicht zucken, denn diese Drohung richtet sich letztlich gegen Putin selbst.

Leider sehe ich vor allem in Deutschland diese Haltung noch nicht, sondern vor allem aufseiten der in Deutschland in allen politischen Lagern anzutreffenden Putinversteher nach wie vor eine Fortsetzung der Unterwürfigkeit, die die deutsche Politik gegenüber Russland seit Langem auszeichnet. Insoweit trägt Frau Merkel eine historischen Schuld mit ihrem jahrelangen Appeasement gegenüber Putin und dem von ihren Regierungen zu verantwortenden Niedergang der Bundeswehr. „Vis pacem para bellum“, diese historisch sich immer wieder bestätigende Erkenntnis der Römer, hat Frau Merkel jedenfalls sträflich ignoriert. Neben Russland, das aus der Ukraine nicht mehr heil herauskommen wird, könnte auch Deutschland einer der großen Verlierer von Putins Krieg in der Ukraine sein. Den eigensüchtigen und wohlstandsverdorbenen Deutschen, die sich bei der Energieversorgung leichtfertig in Putins Hand begeben haben und jetzt über die unweigerlich steigenden Energie- und Heizkosten lamentieren, würde dies zu Recht geschehen. Es ist zu hoffen, dass auch die Deutschen endlich die Lektion lernen, die die Ukrainer der Welt gerade erteilen. Wir müssen jetzt an der Seite der Ukraine stehen! Slava Ukraini!

James Siever

München

Es ist Krieg in der Ukraine durch Russlands feigen, hinterhältigen Angriff. Unsere friedliche, freie und demokratische Wertegemeinschaft wird permanent von antidemokratischen russischen Medien sowie deren Anhängern auf der ganzen Welt, auch hier in München, angegriffen. Nach den neuesten Ereignissen kann man nicht mehr von einem Angriff, sondern von Krieg und dem Wunsch nach Vernichtung der Werte unserer freien Welt sprechen. Unsere demokratische Grundordnung soll durch gezielte Desinformationen und Falschmeldungen unterwandert und ausgehöhlt werden. Dies soll und darf keine weitere Sekunde geduldet werden, und wir müssen mit allen zur Verfügung stehenden demokratischen Mitteln diesen Angriff auf uns alle und unser oberstes Gut – die Demokratie – stoppen und diese verteidigen. Jeder, der den Krieg gegen uns alle leugnet und jeder, der auf der Seite des russischen Aggressors steht und sich nicht klar und deutlich davon distanziert, muss mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. Es hat nichts mehr mit freier Meinungsäußerung zu tun, sondern mit Unterstützung und Verbreitung von Terrorismus. Dies wird explizit im Strafgesetzbuch geahndet und bestraft. Nur noch so können wir unseren Frieden ohne Waffen verteidigen, bevor es zu spät ist. Damit meine ich nicht die Verfolgung der Russen in unseren Städten, sondern dass wir uns gegen die Hetze, die rassistischen und verleumderischen Parolen der russischen Kriegstreiber klar wehren. Ich schließe mich deshalb der Meinung des Herrn Oberbürgermeisters Reiter an und finde es richtig, wenn eine homophobe und demokratiefeindliche Haltung bestimmter Mitarbeiter, wie beispielsweise Dirigent Gergiev, keinen Platz als Repräsentanten bei der Stadt München und in unserer Welt haben. Genauso gibt es auch keine Konzerte mehr von der Sängerin Netrebko in ganz Europa, weil sie sich nicht klar und deutlich von Putin distanzieren will oder kann. Viele weitere Kulturschaffende, wie beispielsweise Tugan Sochijew, der gerne weiterhin seinem Publikum Spaß bereiten wollte, sind auch betroffen. Auch Landtagspräsidentin Aigner teilte am 2. März 2022 bei der Demonstration in München mit, dass die Leugner des Krieges und Anhänger Putins keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. Ich appelliere auch an die Journalisten, die die Putin nahen Prominenten wie den Dirigenten Gergiev, die Sängerin Netrebko oder das Wiener Architekturbüro Coop Himmelb(l)au zu schützen versuchen und Verständnis für sie entwickeln. Das ist erst recht inakzeptabel. Ich wiederhole mich: Es gibt keinen Schutz und kein Verständnis für Menschen, die sich von russischem Terrorismus in der Ukraine und damit in Europa nicht klar und deutlich distanzieren. Endlich wurden die russischen Propagandasender in Europa gesperrt. Und endlich wurden scharfe Sanktionen verhängt. Dies reicht jedoch nicht aus. Wir müssen allen unsere klare demokratische Haltung zeigen. Jeder, der jetzt wie manch ein Politiker, beispielsweise Michael Kretschmer, weiterhin während des Krieges für Zusammenarbeit mit Russland appelliert, sei es wirtschaftlich oder kulturell, sollte sich schämen und dabei an die getöteten Kinder, Frauen und Männer denken. Völlig inakzeptabel die nicht nachvollziehbare Haltung und Verhaltensweise des ehemaligen Kanzlers Gerhard Schröder.

Mit Kriegsverbrechern kann es keinerlei Geschäfte mehr geben, der Blutzoll ist zu hoch. Ich appelliere an alle Münchner und Münchnerinnen, sich rechtzeitig gegen die russische Propaganda zu wehren und unsere Demokratie zu verteidigen. Sie ist es wert und auch wir haben rote Linien! Wir sehen bereits jetzt, wie schnell wir den friedlichen Himmel über unseren Köpfen verlieren können. Zeigt jedem Leugner des Krieges und jedem Anhänger der russischen Propaganda unsere klaren Grenzen. Sie haben hier keinen Platz! Setzen Sie sich für unsere Freiheit ein, solange es nicht zu spät ist und wir noch die Freiheit hier in München ohne echte Waffen, sondern nur mit Wörtern verteidigen können! Die Ukraine kann dies nicht mehr.

Michal Smajda

München

Was Herrn Gergiev und Frau Netrebko betrifft, so sind das keine unpolitischen Figuren, die ihres russischen Passes wegen in Schwierigkeiten geraten sind. Beide haben zu gerne die Kremlnähe gesucht und haben offenbar auch keine Probleme damit, Putins Politik mit ihrem Weltruhm zu stützen. Frau Netrebko bedenkt die mit russischer Propaganda angeheizten Separatisten in der Ukraine sogar finanziell und lässt sich mit ihnen öffentlichkeitswirksam ablichten. Dabei hat sie neben dem russischen auch einen österreichischen Pass, weil ihr natürlich nicht zugemutet werden kann, durch lange Visa-Prozedere hindurch zu müssen wie jeder andere Russe auch. Man kann aber nicht zwei Herren dienen und Annehmlichkeiten, Ruhm und Privilegien von zwei Welten genießen wollen, wenn man tatsächlich in seiner politischen Haltung den Werten der westlichen Welt unreflektierte Putintreue entgegenbringt. Genau diese Gedankenwelt hat nun zu einem wahn- und propagandagetriebenen Kriegs-Überfall auf ein souveränes Land geführt, dessen Hauptstadt Kiew eine der Partnerstädte Münchens ist. Selbstverständlich muss Herr Reiter da reagieren. Was vorher noch mit unangenehmem Schulterzucken hat abgetan werden können als freie politische Einstellung, geht im aktuellen Fall nicht mehr, auch nicht, wenn das Weltkünstler betrifft. Nicht nur, dass Kunst immer auch politisch ist, wie kommen wir in der westlichen Welt denn dazu, derartige Künstler weiterhin mit hohen Gagen und allen Ehren zu hofieren, nur weil sie Weltkünstler sind, deren Weltruhm in unseren westlichen Weltklasse-Opernhäusern, -Theatern und Orchestern überhaupt erst möglich gemacht wurde! Talent haben und daran arbeiten ist eine Sache, es aber auch weltweit entfalten dürfen eine ganz andere. Putin wird sich schwer hüten, auch nur einem Familienangehörigen dieser beiden Stars ein Haar zu krümmen: Das ginge sofort in der Welt herum, womit er sich noch mehr im Abseits stellte als er es ohnehin schon ist, indem er sein beschädigtes Image auch noch bestätigt. Der Mann aber braucht Prominente zur Selbstdarstellung.

Manuela Pinggèra

Mittenwald

Es ist erschütternd, was ein autoritäres System bei Menschen bewirken kann. Ich selbst bin Jahrgang 1948 und hatte einen Vater, der nach dem Frankreich-Feldzug 1940 und der Einnahme von Jugoslawien 1941 bei der Aktion Barbarossa, das heißt, dem Überfall auf die Sowjetunion 1941 dabei sein musste. Als älteste von seinen vier Kindern hat er mir immer von seinen Kriegserlebnissen erzählt und dabei auch die Grausamkeiten nicht ausgespart. Vermutlich versuchte er, auf diese Art und Weise sein Trauma zu bearbeiten, aber ich war halt damals als Kind einfach zu jung und auf keinen Fall dazu prädestiniert, um ihm zu helfen. Ich hab seine Angst gespürt, wenn er mich bei irgendwelchen Dokus im Fernsehen Ende der 1950er auf das Geräusch des T 34 Panzers der Sowjetunion aufmerksam machte. Ich hab auch seine Angst bei der Kuba-Krise 1962 gefühlt und erlebt.

Noch heute beschleicht mich ein ganz komisches Gefühl, wenn ich auf einer Baustelle das Geräusch eines Baggers mit Kettenantrieb höre. Ich bin dann im Russland-Krieg (in dem ich nie war) in der Ukraine, in der mein Vater auch sein musste. Die Situation war und ist einfach nur verrückt, wegen eines total Verrückten an der Spitze des Staates. Mein Vater verstarb schon 1979 mit 60 Jahren und ich glaubte im Laufe der Jahre alles, was er mir erzählte, vergessen zu haben.

Aber jetzt ist alles für mich wieder präsent, wenn ich aktuell in den Medien die Namen der ukrainischen Orte wieder höre. Ich betrachte meinen Vater in dieser Kriegssituation nicht als Held, sondern als ein Opfer.

Deswegen sollten auch alle Formulierungen auf den Kriegerdenkmälern dementsprechend abgeändert werden und zur Mahnung an die nächsten Generationen dienen. Vermutlich ist mein Vater aus der Not heraus auch zum Täter geworden. Als Helden sehe ich ihn nur, als er zum Ende des 2. Weltkrieges als Kurierfahrer für die Freiheitsaktion Bayern zwischen Rupert Gerngroß in München und Major Braun in Freising unterwegs war. Als Beleg für diesen lebensgefährlichen Einsatz meines Vaters liegt mir die Durchschrift aus dem Tagebuch des Dr. von Werz (einem an dieser Aktion maßgeblich Beteiligten) vor, das Original befindet sich im Institut für Zeitgeschichte in München. Mein Vater hat mir zwar viel über seinen Kriegseinsatz erzählt, von seiner Zeit als Kurierfahrer ist mir nur der Satz „Wenn’s mich erwischt hätten, wäre ich an die Wand gestellt worden“ in Erinnerung. Ich habe wegen der wenigen Informationen seinerseits über Freiheitsaktion Bayern den Eindruck, dass er nicht als Vaterlandsverräter gelten wollte. Komischerweise such auch ich mir nur gezielt Menschen aus, denen ich von meinem Vater über die Zeit in der FAB erzähle. Helden sind heute für mich Menschen, die sich gegen ein menschenverachtendes System unter Einsatz ihres Lebens stellen, so wie wir es gerade in der Ukraine erleben.

Ich hab vor einigen Stunden die Pressekonferenz zu Friedensverhandlungen mit dem russischen Außenminister Lawrow in Antalya wegen des Ukraine-Krieges angehört und hatte dann nur noch Schnapp-Atmung. Nachdem ich in 74 Jahre Frieden erlebte, kommen bei mir Zweifel auf, ob die wohl in Moskau noch alle Tassen im Schrank haben. Eine ähnliche Ausdrucksweise mit viel Lügen hatten nur die Sprecher des 3. Reiches auf Lager. Warum muss sich Geschichte immer wiederholen?

Elisabeth Obermeier

Zolling

In Syrien werden jeden Tag durch russisches Militär Menschen brutal getötet. Dass sich der Stopp der Öllieferung aus Russland auch auf Putins Morden in Syrien auswirkt, wird in den Medien nicht erwähnt. In öffentlichen Reden der Politiker fehlt der Hinweis auf Syrien. Die Bevölkerung muss intensiv darüber aufgeklärt werden, wie wichtig persönliche und wirtschaftliche Einschränkungen durch Energieverzicht aus Russland ist.

Je leerer Putins Kriegskasse, umso schneller ist der Krieg beendet, umso schneller erholt sich die Wirtschaft. Die bekommt danach einen Schub. Es hat Auswirkungen, wenn Soldaten und Geheimdienst keinen Sold oder nur wertloses Geld erhalten. Putins menschenverachtende Zukunftspläne scheitern. Wegen enorm hohe Benzinpreise usw. stirbt in Deutschland kein Mensch, durch Putins Kriegskasse, starben und sterben tausende Unschuldige. Die Alliierten nahmen unbeschreibliches Leid und unzählige Opfer in Kauf, um Europa und Deutschland von einem Putin namens Hitler zu befreien. Deutschland wurde danach ein angesehenes Land der Völkergemeinschaft.

Im Hinblick auf die Opfer der Alliierten ist es ärgerlich, wenn heute bei uns über die wirtschaftlichen und persönlichen Nachteile gejammert wird. Die Nachteile sind auf eine verhältnismäßige kurze Zeit beschränkt. Ein sofortiger Stopp des Gasimports ist ausschlaggebend für die Länge des Kriegs und seine Folgekosten.

Das Ansehen Deutschlands leidet, wenn es nicht sofort auf Putins Gas verzichtet. Söder sollte mit einer Rede den Bürgern plausibel machen, dass der sofortige Stopp momentan eine der wichtigsten Maßnahmen ist. Christian Lindner und Robert Habeck werden aufmerksam zuhören. Eine solche Rede mit obiger Begründung schadet Söder nicht, im Gegenteil. Jeden Tag circa eine Milliarden Euro für Putins Gas, damit könnte man in Deutschland viel anfangen zum Beispiel die Laufzeitverlängerung der Atomkraft oder Energiekauf aus Frankreich. Das ist ideologisch nicht gewollt.

Unsere Außenministerin, die hervorragend in ihr Amt hineingewachsen ist, drohte, dass bei Gasverzicht bei uns die Lichter ausgehen. Das ist Unsinn. Mit einer Milliarde Euro täglich könnte man viele Kerzen kaufen.

Reinhold Frech

München

Die Fehler des Westens, liest man, oder die Nato-Osterweiterung oder sogar eine Provokation. Einer schreibt gar, wir sollten uns vorstellen, was passieren würde wollte sich der Staat Arizona von den USA verabschieden. Die Ukraine sei ein Sowjetmitgliedsstaat gewesen.

Gibt es eine Rechtfertigung für einen Krieg? Gibt es Verständnis für einen Krieg? Nein! Niemals!

Da stirbt ein 7-jähriges Schulmädchen auf dem Weg zu Schule. Eine Mutter mit Ihren 2 Kindern wird von einer Granate tödlich getroffen. Wohnungen, Krankenhäuser und Krankenwagen werden zum Ziel tödlicher militärischer Raketenangriffe. Es sterben Soldaten auf beiden Seiten.

Wer Verständnis für die Wölfe hat, begeht ein Verbrechen an den Schafen, meint ein niederländisches Sprichwort.

Möchten die in die Kämpfe – unschuldig und unerwünscht – verwickelten (Schul-)-Kinder, Frauen, Männer, Patienten in zerschossenen Krankenhäusern und in zerbombten Wohnungen und Rettungsfahrzeugen und Soldaten -auf beiden Seiten- nicht unverletzt weiter gelebt haben dürfen? Ich meine doch. Sie haben alle einen Lebenswillen und ein Lebensrecht (/gehabt)!

Nur die, die nicht in den Krieg müssen, lässt Erich Maria Remarque seinen „Helden“ Paul Bäumer im „Im Westen nichts Neues“ sprechen, die verherrlichen den Krieg. Der Krieg ist kein Naturereignis, er ist böses Menschenwerk. Ich möchte, dass das allen Putin- und Russlandverstehern schreiben dürfen. Es gibt keine Rechtfertigung für die Fortsetzung der Politik oder der Diplomatie mit militärischen Mitteln. Ich bin für die Ukraine und nicht gegen Russland, wo ich doch Dostojewski, Turgenjew, Tschechow, Puschkin, Tolstoi, die Liste ist lang, verehre.

Hören wir bitte auf, dem Krieg allgemein und dem Krieg konkret in der Ukraine Verständnis entgegenzubringen und die Opfer dieses Krieges damit zu statistischen Nummern (Im Osten nicht Neues, um bei Remarque zu bleiben) zu degradieren, diese unschuldigen Opfer zu vergessen und neue Opfer dieses Krieges einfach hinzunehmen. Krieg und Kriegsopfer müssen auch gedanklich verhindert werden.

Wir sollten alle in einer lebenswerten, menschenwürdigen Gesellschaft, national und international solidarisch gegen jeden Krieg sein. Auch gedanklich. Stell Dir vor, hieß es einmal, es ist Krieg und keiner geht hin. Mein persönlicher Wunsch, Herr Putin. Geben Sie ihren Soldaten frei. Das ist gerechtfertigt.



Josef A. Schneider

München

Was treibt Putin zu solchem Tun? Alle Erlebnisse unseres ganzen Lebens sind in unserer Seele wie in einem Computerspeicherstick vorhanden. Diese Stimmungen leiten uns, drängen zur Verwirklichung. Aus dem „Unbewussten“. Putin soll einen sehr bedrängenden Vater gehabt haben. Der Wunsch des Kindes Putin nach Freiraum und nicht eingeschränkt werden, hat er ja lange genug - ungehört - geäußert. Seine eigene Befreiung kann er aber, wie wir alle, uns mit seinen Zimmerwohnen Vor-Bildern, mit Gewalt, angehen. Die Verstandesmäßige westliche Welt reagiert darauf mit noch mehr Beschränkung, ein Teufelskreis. Die Satanskräfte sind es, die unsere Gott abgewandte, eigensüchtige Händlermentalität aufgebaut hat. Die sollten wir, wie Jesus, aus dem Tempel Seele werfen. Die Kräfte lasst Gott zu, damit wir unser höchstes Ziel, unsere Seelenkräfte als Kinder Gottes unserem Schöpfer aufzunähen, nicht verfehlen. Scheinbar sind wir uns durch die Apokalypse der „Geheime Offenbarung“ des Johannes zu bewegen. Beten wir also für die arme Seele, das Kind Patin, und halten es mit: „Gott liebt den Sünder, verabscheut aber die Sünde.“ Bei des Bewertung von Patin und seinen Taten.

Roland Brendel

Weilheim