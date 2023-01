Mit Neuevangelisierung beginnen

Disput innerhalb der katholischen Kirche; Leserforum 27. Januar

Es ist sehr zu bedauern, dass auch gläubige Katholiken die Kirche beurteilen wie einen weltlichen Verein. Doch das ist die Kirche eben nicht. Vielmehr ist sie die Gemeinschaft der Gläubigen, gestiftet von unserem Herrn Jesus Chris-tus und geleitet vom Papst und den Bischöfen in der Vollmacht des Heiligen Geistes zur treuen „Bewahrung des anvertrauten kostbaren Gutes“ (1 Tim 6,20; 2 Tim 1,14). Und wenn es stimmt, dass die rechtmäßige Leitung der Kirche einmal den Zölibat (und anderes mehr) unter der Leitung des Heiligen Geistes eingeführt hat, dann ist es sehr schwer für sie, denselben Zölibat (und anderes mehr)unter der Leitung desselben Heiligen Geistes wieder abzuschaffen. Dass sich der Zeitgeist geändert hat, reicht dazu nicht. Also muss eine Reform der Kirche theologisch begründet werden und nicht vom heutigen Nützlichkeitsstandpunkt her. Dazu muss man leider feststellen, dass das Glaubenswissen auch unter den Mitgliedern der Kirche in den letzten Jahrzehnten grandios abgenommen hat, sodass der Widerspruch zum vorgegebenen Glauben oft gar nicht mehr realisiert wird. Darum wäre es notwendig, mit einer Neuevangelisierung zu beginnen, um von daher unser eigenes Leben erst einmal zu reformieren. Wie das aussehen kann, zeigen uns die Heiligen. Vielleicht könnten dann die Reformdekrete die Überschrift tragen: „Der Heilige Geist und wir haben beschlossen.“ (Apg 15,28). Ansonsten eher nicht.

P. Dr. Klaus Obermeier O.P.

München