Mitleid am Krankenbett

Teilen

Jutta Ammerschläger: Traumjob in der Pflege; Interview mit Carola Wehrle; Leserthema „Internationaler Tag der Pflege“ 12. Mai;

Als alter Münchner mit 83 Jahren bin ich es gewöhnt, von allen Medien täglich mit schlechten Nachrichten überrollt zu werden. Ich hatte vor Kurzem ein Erlebnis, das mich so tief bewegt hat, dass ich es hier mitteilen möchte. Ich war für einen chirurgischen Eingriff ins Krankenhaus München-Neuperlach eingeliefert worden. Im Zimmer lag neben mir ein Deutscher, 92 Jahre alt, nicht besonders gesprächsbereit. Er schimpfte oft über das Personal, das Essen und vieles mehr. Wir hatten kaum Kontakt. Einmal, mitten in der Nacht, wachte ich auf. Ich weiß nicht, was mich im Schlaf gestört hat, es war stockfinster im Zimmer. Ich wollte mich schon wieder umdrehen, als ich doch etwas bemerkte. Meine Augen hatten sich inzwischen etwas an die Dunkelheit gewöhnt.

Ich schaute hinüber zu meinem Bettnachbarn und bemerkte, dass er nicht allein war. Die Nachtschwester, eine junge Frau, saß im Finstern am Bettrand. Sie sprach ganz leise, fast unhörbar, mit dem Patienten, sie hielt eine seiner Hände und mit der anderen Hand streichelte sie ganz sanft seinen Kopf.

Am nächsten Tag konnte ich mit der Schwester allein sprechen. Auf meine Frage nach ihrem Tun in der Nacht erzählte sie mir, der zuständige Arzt habe davon gesprochen, der alte Mann sei sehr krank und würde die Nacht wahrscheinlich nicht überleben. Aus Mitleid hatte sie sich entschlossen, sich um den Patienten zu kümmern. Sie wollte bei ihm sein und ihn nicht allein sterben lassen. Sie wusste natürlich‚ dass sie ihm nicht helfen konnte, wollte aber durch ihre Anwesenheit Mitleid und Trost spenden. Der Mann ist erst einige Tage später gestorben.

Für mich war dieses Erlebnis etwas ganz Besonderes. Alle schlimmen Ereignisse, die jeden Tag so daherkommen, interessieren mich nur mehr am Rande. Vielmehr beobachte ich mit großem Interesse all die Leute, die beruflich oder ehrenamtlich für andere da sind.

Alle Menschen, die als Mediziner, Helfer, Sanitäter oder auch freiwillig ohne Bezahlung bei der Versorgung mit kostenlosen Lebensmitteln an Arme tätig sind, haben meine größte. Hochachtung, und ich als Rentner unterstütze sie nach Kräften.

Erwin Schandl

Oberhaching