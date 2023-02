Möchtegern-Amazonen

Andere Arten von Diskriminierung; Leserforum 24. Februar

Als alter weißer Mann gehöre ich zum Feinbild junger, wenig informierter, extremistischer Frauen mit geringem Sachverstand und Urteilsvermögen, dafür aber solider linker Ideologie, großer Klappe, ebensolchem Ego und umfassenden Weltverbesserungsanspruch, insbesondere was Klima und Umwelt angeht. Im Gegensatz zu den alten weißen Männern – und natürlich genauso den älteren weißen Frauen – mit denen wir in unserem Leben und mit unserer Arbeit zu Gesellschaft, Wohlstand und Kultur in unserem Land beigetragen haben, verfügen sie oft über auffallend wenig Bildung, Ausbildung, Sachkenntnis und Respekt vor anderen. Viele der links-grünen bornierten Ideologen spielen sich dazu noch als Moral-, Ernährungs- und Sprachpolizei auf und eifern damit Gruppierungen nach, die bisher her eher in Afghanistan, dem Irak oder Iran anzutreffen sind. Die von Frauen geführte extremistische Sekte „Die letzte Generation“ lässt sich öffentlich darüber aus, unsere demokratischen Institutionen durch einen von ihren Anhängern besetzen Bürgerrat zu ersetzen, dessen Beschlüsse die Bundesregierung auszuführen hat! Wie weit ist der Weg noch bis zu einer terroristischen Vereinigung, wenn bereits weitere großflächige und aggressive Aktionen angekündigt wurden und selbst nach Verurteilungen konsequent weiter Straftaten begangen werden?

Nach den abstrusen spätpubertären Äußerungen von Frau Neubauer ist es höchste Zeit, aufzustehen, um nicht ein paar hundert Aktivistinnen die öffentliche Meinungsbildung zu überlassen und ihnen allein die Medien als wohlfeile Bühne für ihre Hetze zu bieten. Und bitte nicht gleich kuschen, wenn sie bei allem, was ihnen nicht passt oder sie nicht verstehen, „Rassismus“ schreien!

Denn mit Dummheit, Ignoranz, Gewalt und Engstirnigkeit lassen sich die großen Umwelt- und Klimaprobleme ganz gewiss nicht lösen. Und für die Selbstdarstellung dieser Möchtegern-Amazonen interessiert sich nun mal niemand.

Christian Spindler

München