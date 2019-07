Gegen Hochhäuser

zwei Leserbriefe

Warum nicht?;Leserforum 27./28. Juli

Warum schon? Hochhäuser mit Modernität in Bayern gleichzusetzen, wie Frau Fuchs-Müller in ihrem Leserbrief meint, ist gewagt und greift zu kurz. Wenn nicht nur ökologisch wie ökonomisch fragwürdige Schauarchitektur entstehen soll, dann ist doch zunächst zu fragen, warum und für wen in München Wohnanlagen unansehnlich verdichtet und Grünflächen für neue Wohnkomplexe geopfert werden oder eben Hochhäuser mit bis zu 155 Metern Höhe entstehen sollen. Sicher nur marginal für jenen Teil der Münchner Bevölkerung, der wirklich preisgünstigen Wohnraum braucht. Antworten auf die Frage, wer denn dann die möglichen Nachfrager sein werden, erschließen sich aus bekannten parteipolitischen Vorstellungen zur Münchner Bevölkerungs- und Zuwanderungspolitik sowie aus internationalen Erklärungen zur Migration und zur Wohnraumversorgung in Städten wie München. Diese vom Oberbürgermeister und dem Stadtrat anerkannten Verpflichtungen stützen die folgenschweren Verdichtungspläne und münden auch in der Prognose des Münchner Planungsreferats, das 300 000 Zuwanderer und eine Migrationsdynamik aus weiter entfernten Regionen wie Asien erwartet und diese bereits als maßgebende Komponente für die Entwicklung Münchens identifiziert hat. Zu dem skurrilen und ideologiegesteuertem Vorhaben vieler unserer Stadtpolitiker, noch mehr Menschen auf die knappe und schon jetzt überforderte Münchner Stadtfläche zu pressen, passt die noch wenig bekannte Behauptung der Stadtbauräte und der Vertreter der Immobilienwirtschaft in der aktuellen Düsseldorfer Erklärung. Demnach verheißt eine städtebauliche Verdichtung gesundes Leben und eine erhöhte Bevölkerungsdichte schafft die Voraussetzung für bestmögliche Versorgung. Wer das glaubt, wird wohl dran glauben müssen.

Die Praxis in München zeigt nämlich das Gegenteil und auch deshalb haben Hochhäuser nur scheinbar mit Modernität zu tun.

Horst Münzinger

München

Wollen wir also eine Skyline wie in Frankfurt? Oder sollen die Hochhäuser vereinzelt stehen, sodass das Ganze aus der Ferne aussieht wie ein hochkariöses Gebiss? Und weil Skylines so schön sind, strömen die Touristen aus aller Welt nach – Rothenburg ob der Tauber? Nach Frankfurt kommt man doch höchstens, um sich zu gruseln. Ich finde, es ist erschütternd, wie die Einflüsterungen durch kranke Spekulantengehirne in München schon wieder auf fruchtbaren Boden fallen, offenbar auch beim Merkur. Wir alle sind Opfer einer jahrzehntelang verfehlten Politik. Es gibt in diesem Land wunderschöne Gebiete, die ausbluten, während München und Oberbayern – mehr Menschen, mehr Häuser, mehr Bodenversiegelung. Die Lösung liegt doch nicht im Bau immer höherer Häuser.

Wulf-Dieter Vogl

München