Mut zum Dialekt

Cornelia Schramm: Traut euch doch Bairisch reden!; Kommentar; Die Jugend tippt Bairisch; Interview mit Konstantin Niehaus; Bayern; 3. August

Über den Artikel mit Kons-tantin Niehaus habe ich mich sehr gefreut. Während des Lesens kam ich aus dem Schmunzeln nicht mehr heraus! Das war einmal eine lobenswerte Abwechslung zu all den Hiobsbotschaften, Horrormeldungen und negativen Schlagzeilen, die ich meistens bei meiner morgendlichen Merkur-Lektüre verarbeiten muss. Ich würde es begrüßen, wenn solche Beiträge öfter im Merkur gedruckt werden. Herzlichen Dank dafür!

Anita Hatton

Krailling

Wos fir a Glick, dass no a bohr junge Leid den Dialekt hochhoatn. Ma kunn wirkli Angst ham, er stiarbt aus. Spädesdens wenn de kloana Kinda in Kindagartn gengan, fangans o nur no Hochdeitsch z’redn. Oft is des de Angst vo de Ejdan, weil de moanan, dass de Kinda gscheida san, wenns Hochdeitsch schmatzn. Dabei is da Dialekt firs Hirn grod so guad, wia wenns a Fremdsprach lerna. Hochdeitsch lernans übern Fernsäh und übers Lesn no fria gnua. Deshoib, liabe Leid, reds Boarisch mid eire Kinda, es schod eana ganz gwiss ned und sie wissn, wos dahoam san.

Sinngemäße Wiedergabe: Was für ein Glück, dass es junge Leute gibt, die via WhatsApp den Dialekt hochhalten. Man kann wahrlich Angst haben, er stirbt aus. Spätestens wenn die Kinder in den Kindergarten gehen, sprechen viele zunehmend nur noch Hochdeutsch. Oft steckt die Angst der Eltern dahinter, die Kinder seien bildungstechnisch benachteiligt, wenn sie Dialekt sprechen. Diese Angst ist jedoch unbegründet. Der Dialekt hat großen sprachbildenden Wert und ist identitätsstiftend. Die Begegnung mit dem Hochdeutschen erfolgt parallel sowieso durch Vorlesen und später Selberlesen sowie durch das Fernsehen. Im Nebeneinander von Dialekt und Hochsprache laufen im Gehirn ähnliche Vorgänge ab wie beim Erlernen einer Fremdsprache. Deshalb: Mut zum Dialekt!

Katharina Hintermaier

Erding

Ich habe mich köstlich über die „Dialekt-Infos“ amüsiert. Hier ist meine sächsische Version: Ei verbibbsch, nu gugge do – klor rede mer deitsch, ouder? Un schreibe? Nur mit dem „O“ gönne mer des gaum, (es ist so wohlklingend, tief melodisch). Egol, mir Sachse verschtehe alle Sproche, mir sin helle!

Malisa Thumm

München