Mutiger Schritt

Maskenpflicht fällt weitgehend; Titelseite 29. März

An diesem Sonntag ist Freedom Day in Deutschland. Auch wenn es für viele verständlicherweise nicht nachvollziehbar ist, dass angesichts hoher Infektionszahlen ausgerechnet jetzt nahezu alle Einschränkungen wegfallen sollen, so ist der mutige Schritt der Bundesregierung doch richtig, da das Land und seine Bürger nach zwei Jahren Pandemiegeschehen allmählich wieder zur Normalität zurückfinden müssen. Ständig mit freiheitlichen Einschränkungen leben zu müssen, ist in unserem politischen System nicht normal. Es ist begrüßenswert, dass die Politik mehr gesundheitliche Eigenverantwortung der Bürger einfordert. Corona ist noch nicht vorbei. Und jedem, der ab Sonntag meint, ungeschützt Halligalli machen zu müssen, sei nahegelegt, dass eine schwere Corona-Erkrankung sehr unangenehm sein und sogar langfristige Spätfolgen nach sich ziehen kann.

Einige scheinen die Zeichen der Zeit noch nicht verinnerlicht zu haben: Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Friends. Die ewigen „Apokarlyptiker“. Es verstärkt sich zunehmend der Eindruck, dass sie in einer Corona-Parallelwelt leben.

Alfred Kastner

Weiden