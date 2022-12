Mutlose Politiker

Katrin Woitsch: Volle Turnhallen, wenige Asylhelfer; Bayern 12. Dezember

Beim Lesen dieses Artikels wurde mein Hals immer dicker. Hat denn die Politik und vor allen Dingen die Kommunalpolitik nichts aus den Jahren 2015/16 gelernt, oder sind dort nur naive Menschen am Ruder? Dass die Flüchtlingsproblematik weiterhin besteht und sich noch verschärfen wird, müsste doch jedem normal denkenden Menschen klar geworden sein. Dass weiterhin Geflüchtete über das Mittelmeer und den Balkan zu uns kommen, war doch so sicher wie das Amen in der Kirche.

Nun werden wieder den Kindern und Jugendlichen die Turnhallen genommen, da die verantwortliche Kommunalpolitik hilf- und fantasielos und vor allen Dingen mutlos ist. Nach der bayerischen Verfassung könnten nämlich länger leer stehende Gebäude in Krisenzeiten beschlagnahmt werden. Dies erfordert allerdings Mut. Ich bin mir sicher, dass in jeder Gemeinde oder Stadt mehrere Objekte schon jahrelang leer stehen. In meiner Heimatgemeinde kann ich mehrere sofort benennen. Diese hätte man dann schon längst mit menschenwürdigen Lebensumständen für Asylbewerber sanieren können. Aber es fehlt halt dazu der Mut und politische Wille. Wann wacht endlich die Politik auf und kommt ihren politischen Arbeitsauftrag nach?

Günter Krause

Peiting