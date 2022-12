Nach der Niederlage der deutschen Elf

Fußball-WM in Katar; Leserforum 3. Dezember

Ich persönlich würde unserer Nationalmannschaft raten, speziell Oliver Bierhoff, Hansi Flick und allen nominierten Spielern für die FIFA-WM 2022 in Katar nochmals die Spiele unserer Frauen Nationalmannschaft anzuschauen. Das war Fußball, wie wir es uns wünschen.

Robert Ott

Erding

Liebe Fußballfans, habt’s es denn no allerwei no ned checkt, dass der ganze deutsche Fuaßboi-Laden vom „cash“ versaut is? Dazu: Der Fisch beginnt noch immer am Kopf zu stinken, hier, wo da all die netten Herrn in der obersten Etagen der deutschen Fußballhierarchie die Fäden ziehen. Die Scheinheiligkeit dazu in dieser Gilde, zur Weltmeisterschaft ihre Spieler mit farbigen Armbinden aufs Spielfeld schicken zu wollen, um massiven Protest wider den Handhabungen von FIFA und den Sponsoren in den weißen, langen Überwürfen aus dem Morgenland. Hauptsache aller cash stimmt.

Klaus Hager

Weilheim

Welch eine Ironie: „Diversity wins“ steht auf dem Flieger der deutschen Fußball-Profis – hat aber nicht geklappt wegen dieser untoleranten Nippon-Mannschaft, die in ihrer Gruppe gleich beide Teams der europäischen Werteunion besiegt hat. Diese Mannschaft besteht doch tatsächlich nur aus Spielern japanischer Herkunft, ohne Vielfalt, ohne LGTBQ-Gehabe, ohne Zeichen zu setzen! Die haben einfach nur Fußball gespielt, geht offenbar auch so.

Jürgen Rath

Emmering

Wir dürfen in den nächsten Tagen in Medien und Fernsehen viel hören, sehen und lesen was falsch und besser hätte sein müssen. Der Trainer Flick muss an seinem System kritisiert werden! – Nur Ballgeschiebe. Ich musste meine Hand vor die Augen nehmen, das war nicht mehr anzuschauen! Die Bälle müssen in den 16er und auf den 11erPunkt fliegen. Flick soll sich doch mal die Filme anschauen wie Max Morlok, Uwe Seeler und Gerd Müller die Tore geschossen haben.

Manfred Stockert

Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Oh wie dumm haben sich unsere Fußballer angestellt, aber diese sind nicht alleine Schuld – auch der DFB. Warum bis eine Woche vor der WM noch Liga-Spiele? Dann hat man schon, bevor das Spiel begann, geträumt, wie hoch man gewinnt gegen das kleine Japan wir sind die großen, aber was soll das, wenn der große FCB die ganze Abwehr mit drei Franzosen, einem Holländer und einem Jugoslawen besetzt hat. Die Säbener Straße darf ganz still sein; einen 19-Jährigen, der in England seine Fußball-Lehre gemacht hat, diesen verdrehte man den Kopf; jetzt wird er schon mit Messi verglichen.

Da fehlt es nicht nur den Spielern, die Verantwortlichen sitzen in Frankfurt und spielen alles herunter. Mal dran denken, den jungen Spielern etwas mehr Zeit zugeben, dass sie die Härte mitbekommen. Wo sind eigentlich die Talente, die Bayern hochziehen und in die Mannschaft einbauen will? Die müssen zuerst wohin gehen und 50 Millionen wert sein, bis der Verein sie kaufen will.

Martin Hierhager

Kranzberg

Ein Bein haben sie sich nicht ausgerissen, vom Kampf und einem Brennen nach Erfolg in den Spielen ganz zu schweigen. Sie hatten dafür einen bezahlten All-inclusive-Wohlfühlurlaub im warmen Katar, abseits des tristen Wetters in Deutschland. Da der überwiegende Teil der Spieler im Team von Hansi Flick Fußballmillionäre sind, sagen sie sich, na und.

Jörg Sczesny

Maisach

Die Spieler waren vermutlich zu viel mit der Regenbogen-Armbinde und dem Verbot beschäftigt, statt sich auf das erste Spiel zu konzentrieren. Vielleicht sollten die öfter mal Freundschaftsspiele mit anderen Nationen machen, nicht nur mit westlichen, sondern auch arabischen, asiatischen, afrikanischen, etc., um dadurch besser zu einer Mannschaft, zu einem Team zusammenzufinden.

Gisela Neuhoff

Glonn

Was wäre, wenn der Schuss von Gündogan gegen Japan nicht an den Pfosten, sondern ins Tor gegangen wäre?

Oder wenn in der letzten Minute gegen Spanien Sane das 2:1 gemacht hätte, oder wenn das umstrittene Tor von Japan gegen Spanien nicht gegolten hätte. Ja sogar ein Sieg mit sieben Toren Unterschied gegen Costa Rica wäre möglich gewesen. Allein der überragende Youngster Musiala hätte vier Treffer erzielen können (davon zweimal Pfosten). Wenn nur eines dieser Beispiele zugetroffen hätte, würde ganz Deutschland auf das Achtelfinale hin fiebern. Das Schicksal wollte es aber anders, damit die Defizite im deutschen Fußball diskutiert und hoffentlich verbessert werden.

Siegfried Christa

Unterschleißheim

Wer außer Rechthaberei, Geschwätz und dämlichen Gesten wie One-Love-Binde, Diversity-Flieger, Mund zu halten etc. absolut nix auf die Reihe kriegt, muss sich nicht wundern, wenn man dann vom Gastgeberland genau so dämlich verabschiedet wird.

Ludwig Bichlmeier

Unterschleißheim

Wo ist denn eigentlich das Problem? Die deutschen Fußballer haben gegen den späteren Gruppensieger verloren. Dann haben sie gegen einen der Titelfavoriten Unentschieden gespielt. Abschließend gewonnen gegen ein weiteres Mitglied aus der Vorrundengruppe. Ausgeschieden ist die Mannschaft aufgrund des Torverhältnisses in einer tatsächlich verzwickten Tabellensituation. Warum nun dennoch unserem Land Katastrophenstimmung und Staatstrauer eingeredet wird, kann ich - wie gesagt - nicht ganz verstehen. Das gilt übrigens auch, wenn unser vergleichsweise kleines Land im Außenhandel mal ein Quartal lang nicht den Titel „Exportüberschuss-Weltmeister“ tragen kann. Die Welt geht nicht unter, wenn wir nicht überall stets vorn dran sind. Wenn etwas unsere Zukunft ruiniert, dann ist es vielmehr das immer brutalere Wettbewerbs- und Konkurrenzdenken, mit dem unsere Erde allerorten ausgepresst wird. Statt dem ewigen „Schneller - Größer - Weiter“ würde den sogenannt entwickelten Ländern guttun, sich wieder einmal an das Gebot der Mäßigung zu erinnern.



Heiner Müller-Ermann



Dorfen



Ich kommentiere zwar keine Fußballspiele, weil ich mich nicht zu den 80 Millionen Bundestrainern zähle und mich lieber mit wirklich wichtigen Problemen befasse. Ich freue mich aber doch, dass mit Georg Niedermeier und Horst Breitenherdt gleich zwei Leser dasselbe Fazit ziehen wie ich schon vor vier Jahren: „Dieses Ausscheiden steht sinnbildlich für den Zustand des ganzen Landes.“ Auch könnte - wie Jörg Heinrich meint (TV-Kritik S.26) - Kerner mit seiner Vermutung richtig liegen, die mir schon nach dem Japan-Spiel kam: „Die deutsche Nationalmannschaft erspart den deutschen Fußballfans eine Weltmeisterschaft, die sie offensichtlich nie richtig gewollt haben.“ Fraglich ist höchstens, ob es die Fans wirklich nicht wollten oder ob es ihnen nur eingeredet wurde.



Herbert J. Uhl



Baldham



Deutschland wiederholt in Katar das Debakel von Russland 2018. Im eigenen Land startet in 18 Monaten die Europameisterschaft. Der deutsche Fußball hat quasi einen neuen Tiefpunkt erreicht. Der eigentliche Knackpunkt war die Niederlage gegen Japan. Die deutsche Nationalmannschaft wieder bei null, wie ich finde eine harte Realität. Leider hat Flick es nicht geschafft in diesen zwei Jahren eine Mannschaft konkurrenzfähig einzubauen bzw. zu formen. Als Fußball - Fan eine riesige Enttäuschung. Fakt ist, mit dem ersten Spiel gegen Japan ist in Wahrheit das Ausscheiden gewesen, gegen Costa Rica quasi viele Chancen erspielt aber wieder anfälliger für Gegentore, man hatte das Gefühl dass die letzte Gier, der gewisse Biss fehlte. Hansi Flick sollte eine zweite Chance bekommen zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Wir haben gute Spieler wie Musiala - Haverz - Sane oder Kimmich. Vielleicht gelingt es dem DFB, mit Hansi Flick einen Neuanfang zu starten mit neuen Spielern und intensiven Trainings- Programmen wieder an die Weltspitze zu führen. Spieler sind gut bezahlte Leistungsträger. Im DFB - Team dürfen darum nur überzeugende Akteure eingesetzt werden - es braucht eine Mannschaft, mit der man sich identifizieren kann.



Herbert Clasen



Obergriesbach



Fußballfreuden: Auch in Katar, voller Tücken, rollten Bälle nur durch Lücken zwischen Pfosten, unter Latten, wenn Mumm die Fußballspieler hatten, als gute Gäste sich bequemten, sich nicht um „Siebensachen“ grämten, wie Japans Mannschaft nachweislich, ein Beispiel gab und gemeinschaftlich für den Umgang mit dem Ballsport warb.



Hans-Peter Grünebach



Polling

Lassen wir davon ab, unsere Fußballer zu verdammen; im Gegenteil, wir sollten sie loben, denn sie haben ihren Sport hervorragend präsentiert, sie waren alle fit und gut im Spiel mit dem runden Leder. Im Weltturnier des Kräftemessens wurden sie letztendlich von Fortuna verlassen.

Für das politische Debakel und der daraus folgenden Häme seitens des Gastlandes und der gesamten Fußballwelt haben sich andere den bunt beflaggten Schuh anzuziehen; allen voran unsere Innenministerin Nancy Fraeser, der ich zurufe: Ich habe mich bei Ihrem (halbnackten) Anblick geschämt, eine Deutsche zu sein, ich habe mich diskriminiert gefühlt.

Treten Sie von Ihrem Amt zurück! Was ich auch der gesamten Ampel nahe lege, denn sie hat keine Mehrheit. Es kann doch nicht angehen, dass eine große Industrienation von einer handvoll Laienspielern „bevormundet“ wird.

Zurücktreten sollte auch Bernd Neuendorf, der sich Präsident des Deutschen Fußballbundes nennt; denn er hat das Anlegen der bunten Flagge in wessen Namen auch immer gefördert, ja, er legte sich sogar mit der FIFA an. (Und denken Sie: Der FIFA-Präsident hat doch in der Öffentlichkeit herzlich mit dem sympathischen Emir-Vater und dessen Sohn gelacht!!!)Jetzt Oliver Bierhoff zu sagen und Hansi Flick zu verunsichern, das ist verwerflich, gar bösartig. Leider muß ich beiden den Vorwurf machen, dass sie nicht couragiert - dank ihrer Position - aufgetreten sind, so etwa: Meine Jungens spielen Fußball, was sonst?!

Ob ich als alte Frau es noch erleben darf, schön wäre es, dass sich

(männliche) Protagonisten finden würden, die aus diesem Fußball-Drama eine Kehrtwende inszenieren, wie es sich auch 68 Prozent unserer jungen Menschen (im heutigen Gottesdienst gehört) so sehr wünschen:

Zusammenleben in Familien, was heißt: Vater-Mutter-Kind (im Gefolge Oma und Opa oder die ledige Patentante), was heißt: Es sollte für jede Frau wieder eine Ehre sein zu bekennen: Ich bin Hausfrau! Die große alte Dame im Kampf für die Gleichstellung der Frauen, Alice Schwarzer, ist entsetzt, was die heutigen Frauen aus ihrer Bewegung gemacht haben.Also

nochmals: Männer, geht voran!

Betty Römer-Götzelmann

Baldham