Nato-Mitgliedschaft

Mike Schier: Hohe Kosten – auch für Deutschland; Kommentar 9. Februar

Seit 1999 hat sich die Nato in den früheren Warschauer-Pakt-Staaten trotz Versprechen der damaligen Außenminister Genscher und Baker immer mehr Richtung Russland ausgedehnt. Schon im Jahre 2008 wollte die Ukraine in die Nato, worauf Deutschland und Frankreich gut überlegt ihr Veto einlegten. Nachdem der erneute Wunsch der Ukraine nach einer Nato-Mitgliedschaft bei Russland massive Reaktionen auslöste, war es gut, dass unser Bundeskanzler in seiner gewohnt ruhigen Art mit dem amerikanischen Präsidenten gesprochen hat. Allerdings dürfte die Aussage Bidens, er werde bei einem russischen Einmarsch in die Ukraine Nord Stream 2 beenden, bei Herrn Scholz Schnappatmung verursacht haben. Denn, mit anderen Worten: Die Amerikaner entscheiden für uns, und der Markt wäre offen für das amerikanische Frackinggas. Dabei sind doch die USA selbst drittgrößter Abnehmer von russischem Erdöl. Darüber sollte sich auch die deutsche Außenministerin mal Gedanken machen, besonders wenn sie überall verkündet, dass Deutschland bei einem russischen Angriff auf die Ukraine „bereit sei“, einen hohen wirtschaftlichen Preis zu zahlen.

Inge Pollaschek

Emmering