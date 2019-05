Leserbriefe

Reizwort Klimawandel: Leserforum 30. April/1. Mai

Was ist der Unterschied zwischen Deutschen und Franzosen? Wir gehen auf die Straße und begrüßen freudig, ja fordern sogar die Einführung einer neuen (CO2)-Steuer. Die Franzosen gehen auf die Straße und fordern Steuersenkungen. Beide Regierungen reagieren entsprechen sofort. Herr Scholz bereitet schon das Gesetzgebungsverfahren vor. Und gemäß Neusprech wird es voraussichtlich das „Gute-Umwelt-Gesetz“ genannt. Freudig zahlen wir dann unsere Steuern und können damit souverän unsere Spitzenposition in der Welt bei der Steuer- und Abgabenlast verteidigen.

Aber halt, angeblich bekommen die Bürger die Steuer wieder zurück. Wie soll das gehen? So wie beim Soli? War da was? Ist da was? Tut sich da was? Vielleicht 2021 vor der Wahl eine Absenkung um zehn Prozent? Oder fließt das Geld in den Staatshaushalt, verbleibt dort und wird für andere Ausgaben verwendet wie zum Beispiel Ausgleich der Mindereinnahmen durch den Brexit, Unterstützung Macrons für seine ausbleibenden Steuern, oder bleibt das Geld doch bei uns für die von Trump geforderten Mehrausgaben für die Verteidigung? Spannende Fragen.

Gerhard Forster

Gernlinden