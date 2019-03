Widerstand gegen CSU

Leserbriefe

Asylstreit bremst Fachkräftegesetz: Titelseite 22. März

Zum aktuellen Asylkurs der CSU möchte ich informieren, dass 1. in einigen Landkreisen nicht-anerkannte Geflüchtete grundsätzlich keine Arbeitserlaubnis erhalten, 2. nur Bayern und Sachsen überhaupt noch in das Kriegsland Afghanistan abschiebt und leider immer wieder sehr gut integrierte, fleißige Mitarbeiter bayerischer Firmen, 3. in den Anker-Zentren die Menschen zum Teil schon mehr als zwei Jahre leben, was absolut gegen die Vereinbarung im Koalitionsvertrag verstößt, 4. in den Anker-Zentren überhaupt keine Arbeitsmöglichkeit und auch nur rudimentäre Beschulung der Kinder existiert, 5. auch in unserem Landkreis Garmisch die Auflagen für nicht-anerkannte Geflüchtete härter werden und Arbeitsgenehmigungen entzogen bzw. verweigert werden, 5. wir Steuerzahler für diesen gesamten Unfug bezahlen. Unsere Wirtschaft braucht die Arbeitskräfte und die Planungssicherheit. Endlich wehren sich die Verbände. Danke auch den Freien Wählern.

Astrid Poppenwimmer

Altenau