Nicht klinisch rein

Kathrin Braun: „Schauma moi, ob die Kühe noch scheißen dürfen“; Im Blickpunkt 2. August

Auch wenn Herr Aiwanger das Bedürfnis hat, sich möglichst volksnah zu geben und deshalb bairisch spricht, sich so derb auszudrücken ist unnötig. Warum glauben manche Menschen, bairisch zu sprechen, bedeutet, sich primitiver Vokabeln zu bedienen? Ich kenne viele gebildete Menschen – gerade in Pähl gibt es nicht wenige davon –, die zwar bairisch sprechen, das von Aiwanger benutzte Wort „sch...“ aber niemals in den Mund nehmen würden, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Er sollte bedenken, dass er als Politiker eine Vorbildfunktion hat. Und wenn man Kindern nahelegt, solch abscheuliche Ausdrücke nicht zu gebrauchen, wie soll man ihnen dann erklären, weshalb der stellvertretende bayerische Ministerpräsident und Wirtschaftsminister das tut?

Annemarie Fischer

Wielenbach

Land- oder Stadtleben, es hat eben alles seine Vor- und Nachteile. Wer meint, aufs Land zu ziehen und damit das Paradies gefunden zu haben, sollte sich vorher überlegen, wie für ihn das Paradies aussehen soll. Wer sich hinterher beschwert, dass es nicht nach seinen Vorstellungen gestaltet ist, macht es sich zu einfach. Die Landwirte sind meiner Erfahrung nach sehr wohl bemüht, grobe Verunreinigungen auf den Straßen zu beseitigen. Aber Dörfer sind keine klinisch reinen Vorzeigeplätze, und mit einem Schäufelchen ständig hinter unliebsamen Hinterlassenschaften der Tiere herzuputzen, ist nun mal nicht möglich. Alle Kritiker und Nörgler sollen froh sein, nicht vor Jahrzehnten gelebt zu haben, in denen Natur noch Natur war und Gekrähe, Glockenläuten, Kuhfladen und andere landwirtschaftliche Schleifspuren zum Landleben einfach dazugehörten. Sonst bleibt nur die Alternative des Stadtlebens in Betonburgen und vermüllten Straßen mit Plastikbechern, Zigarettenkippen und weggeworfenen Kartonverpackungen.

Christiane Mahlich

Karlsfeld