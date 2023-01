Nicht rassistisch

Manfred Aßmus: Nur mit Einschränkung; Leserforum 20. Januar

Die Kommentare von Herrn Anastasiadis sind für mich und viele meiner Bekannten ein wichtiger Grund dem Münchner Merkur die Treue zu halten. Im Unterschied zu einer mehrheitlich linksgrünen Medienlandschaft traut er sich zu schreiben, was die meisten von uns denken und sich aber nicht mehr auszusprechen wagen aus Angst vor übler Nachrede. Ein gutes Beispiel ist der Leserbrief von Herrn Aßmus, der Herrn Merz gnadenlos Rassismus unterstellt, weil dieser von kleinen Paschas gesprochen hat. Was für eine Keule, geht es nicht eine Nummer kleiner! Indirekt steht damit auch Herr Anastasiadis in der Kritik, weil er diesen Begriff übernommen hat. Eigentlich fehlt im Leserbrief nur noch der Hinweis auf die Nationalsozialisten im Versuch jemand mundtot zu machen. Die gleichen Leute die kein Problem damit haben Soldaten pauschal als Mörder zu diffamieren, verlangen vom politischen Gegner ständig Differenzierung. Ich möchte mich diesem Diktat nicht mehr länger beugen und bei jeder Kritik an einer Politik der offenen Grenzen einleitend sagen müssen, dass man nichts gegen politisch Verfolgte hat. Das ist doch selbstverständlich. Herr Anastasiadis, bitte bleiben Sie Ihrer Geradlinigkeit treu, die Leser werden es Ihnen durch Ihre Loyalität danken.

Josef Sporer

Wielenbach

Am Kommentar von Herrn Anastasiadis war alles richtig. Die Aussage von Herrn Merz über die kleinen Paschas ist überhaupt nicht rassistisch. Diesen Spruch kenne ich seit meiner frühesten Kindheit und hat nichts mit Rasse zu tun, sondern bezieht sich auf das Benehmen! Und in diesem Zusammenhang ist es richtig, diese als Paschas zu bezeichnen! Außerdem kann man ja auch aus jeder Mücke einen Elefanten machen. Als wenn wir sonst keine Probleme hätten, als alles auf die Goldwaage zu legen.

Hildegard Grünwald

München