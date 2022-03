Nörgler und Besserwisser

Teilen

Spritpreise, Steuern und Verkehr: Keine Veränderung des Fahrverhaltens; Leserforum 18. März

Willkommen im Land der Nörgler und Besserwisser! Es ist kaum mehr auszuhalten, denn ich lese in den Leserbriefen nichts anderes als Vorwürfe und Beschwerden über die neue Ampelregierung. Uns geht es wirklich schlecht, wir werden wohl verhungern und nie mehr Autofahren und heizen werden wir auch nicht mehr können. Was glauben denn diese Leserbriefschreiber, diese ständigen Nörgler, Besserwisser und selbst ernannten Wirtschafts- und Politikexperten? Die jetzige Regierung wird noch Jahre brauchen, um die vielen Fehler der letzten Regierung zu korrigieren. Leider wird jeder Ansatz schlecht geredet. Wie ahnungslos seid ihr eigentlich, dass nur Forderungen und Kritik von euch kommen? Glaubt ihr denn wirklich, dass die Spritpreise nur vom Staat gemacht werden? Dass die Spritpreise nur in Deutschland gestiegen sind? Dass die CO2-Steuer von der Ampel beschlossen wurde? Dass die Bundeswehr top ausgestattet ist? Dass der Ukraine-Krieg keinen Einfluss auf die Preiserhöhungen hat? Dass in dieser globalisierten Welt der Staat nur im Ansatz einen Einfluss auf die Preisentwicklung hat? Soll ich weitermachen? Überlegt lieber, warum alles teurer wird – das passt niemandem –, aber hört endlich auf, ständig alles schlecht zu reden. Ansonsten geht als Besserwisser in die Politik und lasst euch dann unentwegt beschimpfen und als Versager hinstellen. Ich möchte sehen, in welchem Land ihr glücklich werdet, in dem es allen Bürgern blendend geht und niemand was zu kritisieren hat.

Wilhelm Halletz

Hausham