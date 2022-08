Not wendende Reformen in Schulpolitik

Teilen

Verzweifelter Aufruf: Lehrer sollen Lehrer suchen; Bayern 29. Juli

Wenn seit Jahren die Schulpolitik primär von der mächtigen Gymnasiallobby bestimmt wird, muss man sich nicht wundern, dass es für Gymnasien relativ viele und für Grund- und Mittelschulen viel zu wenig Lehrkräfte gibt. Statt in diesen Bereich zu investieren, leistet man sich eine teure Rückkehr zu neunjährigen Gymnasien. Der Run auf Gymnasien wird so weiter zunehmen, wodurch neben nicht unerheblichen Kosten immer weniger junge Leute einen praktischen Beruf ergreifen.

Das Geld wäre besser im Grund- und Vorschulbereich investiert. Hier müssen Lehrkräfte wegen zunehmender Migrationsprobleme nicht selten mehr leisten als Lehrkräfte im Real- und Gymnasialbereich. Ganz widersinnig, wenn man dort mit weniger Pflichtstunden und mit mehr Aufstiegschancen auch noch viel besser bezahlt wird. Wenn schon seit Langem Fachkräfte in vielen Bereichen fehlen, sollten in der Schulpolitik endlich Not wendende Reformen eingeleitet werden, die das ganze Volk im Blick haben.

Simon Kirschner

Bad Endorf