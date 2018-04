Ökologisch?; Leserforum 10. April

Ohne natürliche Ressourcen wären wir nicht mobil und hätten keinen Strom, sie sind die Basis unserer Existenz. Und dazu gehört seit Urzeiten auch die Wasserkraft, sie ist ästhetisch und ökologisch zugleich. Die Verringerung von unberührten Flusslandschaften oder das Fehlen des naturnahen Zustandes der Gewässer kann wohl kaum alleine der Wasserkraft angelastet werden, nachdem es rund 30 000 Querbauwerke in Flüssen zum Hochwasserschutz und zur Grundwasserstabilisierung gibt und insgesamt nur noch 4200 Wasserkraftanlagen betrieben werden, im Gegensatz zum Bestand von 1850, mit rund 6.400 errichteten Anlagen in Bayern. Demnach müsste der ökologische Zustand der Flussläufe und Gewässer damals wesentlich schlechter gewesen sein. Öffentlich viel zu wenig Beachtung finden hingegen andere Ursachen, wie Schadstoffeinträge infolge zunehmender Siedlungsdichte aus Kläranlagen, Straßenbau, Agrarwirtschaft usw., die sehr wohl Einfluss auf die Wasserqualität ausüben. Nach jüngster Studie der Universität Kassel zur Fischpopulation und Durchgängigkeit, wurde belegt, dass der Zustand der Gewässer nichts mit den vorhandenen Querbauwerken zu tun hat. - Der Effekt der Querbauwerke sei nicht gravierend. Schlichtweg falsch ist auch die Behauptung, dass die Wasserkraft in Bayern nur wenig, nämlich 3,2 % zur Stromversorgung beitrage, denn sie ist tatsächlich Bayerns zweitstärkste Stromerzeugungsquelle und deckt immerhin 15 % der bayerischen Stromerzeugung. Fakt ist aber, dass wir einmal ehrlich sagen sollten: Energie beansprucht Natur und Lebensraum, man sieht und spürt sie. Die Gewinnung, Erzeugung, Verteilung und Speicherung von Energie beansprucht Natur und Landschaft sowie den Menschen selbst. Die Wasserkraft war ursächlich für die wirtschaftliche Entwicklung Bayerns und stabilisiert heute mit zahlreichen Betrieben den ländlichen Raum. Die Kleinwasserkraft ist die ursprünglichste erneuerbare Energieform, sie ist sicher, bezahlbar, importunabhängig und sauber. Außerdem leistet sie einen zuverlässigen Beitrag im Energiemix für die Energiewende, wo letztlich jede Kilowattstunde zählt. Vor diesem Hintergrund ist die Aussage des Ehrenvorsitzenden der Vereinigung Wasserkraftwerke in Bayern e.V. (VWB), Dipl.-Ing. Anton Zeller, Architekt, Regierungsbaumeister: „Wasserkraft ist die beständigste und sauberste erneuerbare Energieform“ als durchaus richtig anzuerkennen.

Eva M. Bachler Vereinigung Wasserkraftwerke in Bayern, München