Mut zur Finanzierung

Dirk Walter: Streit um 365-Euro-Jahresticket;Titelseite 30. April/1. Mai

Ein Jahresticket von 365 Euro nur für Schüler und Azubis ist Augenwischerei, da Schüler schon heute gratis zur Schule fahren und Jugendtarife eh günstiger sind. Mobilität ist ein allgemeines Grundbedürfnis. Was wir brauchen ist ein gemeinsames Budget für Parken und Fahren, da das Eine nicht ohne das Andere möglich ist. Also das Parken deutlich verteuern, wo es unerwünscht ist (zum Beispiel Innenstädte), gratis Parken, wo Platz ist (zum Beispiel P+R-Plätze, und davon viel mehr). Eventuell eigene P+R-Plätze auf freier S-Bahn-Strecke mit Haltepunkt. Anwohnerparkausweise in allen Orten. Der ÖPNV hätte genügend Geld für Investitionen und Taktverdichtungen, wenn die Politiker Mut zu folgender Finanzierung hätten: Alle Haushalte (nicht Personen) zahlen 30 Euro pauschal (analog zur Rundfunkgebühr) pro Monat. Die Arbeitgeber zahlen ein Prozent der Lohnsumme an den ÖPNV, da sie die Verursacher der Pendlerströme sind. Fünf Euro Zuschlag auf jedes Flugticket, für klimaschädliches Verhalten und fünf Euro ÖPNV-Beitrag pro Nacht und Bett für alle Beherbergungsbetriebe. Damit würde jeder Bürger dazu beitragen, den ÖPNV zu finanzieren. Fahrkartenverkauf und -kontrolle wären überflüssig. Die Akzeptanz wäre groß, da jeder davon profitieren würde, sei es durch günstigen Fahrpreis, sei es durch weniger Staus auf den Straßen, sei es durch Taktverdichtung, sei es durch bessere Luft. Mit München als Testregion starten.

Walther Mantel

München