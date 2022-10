Politikverdrossenheit

Wundert das wirklich jemand im Politgeschäft, dass der Wähler und Bundesbürger Politikverdrossenheit an den Tag legt? Das Auftreten, das Verhalten und vor allen Dingen die Inhalte der Politik und der Politiker haben sich meilenweit von dem entfernt, was uns als Bürger und Wähler bewegt. Viele Entscheidungen sind nicht mehr nachvollziehbar und fern ab von jeder Vernunft und Realität. Viel zu oft wurden leere Versprechungen gemacht und direkt am Bürger vorbei regiert. Jeder Hinterbänkler darf alles sagen, auch wenn es noch so dumm und inhaltslos ist. Im Grunde geht es nur um Macht und Machterhalt und Parteiideologie. So geht vertrauensvolle Politik nicht. Es braucht neue Inhalte, neue Köpfe und vor allen Dingen Sachverstand und vernünftige, klare und schnelle Entscheidungen ohne endlose Diskussionen zum Wohle von Land, Bürgern und Wählern, und nicht gegen sie.

Bernhard Heidl

Miesbach