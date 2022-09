Polnische Forderungen

Polen fordert offiziell Geld; Titelseite 6. September

Aus den aktuellen polnischen Reparationsforderungen in Höhe von 1,3 Billionen Euro ist nicht ersichtlich, welcher Stichtag eigentlich einer derartigen Bewertung zugrunde liegt. Diese kann jedenfalls 77 Jahre nach Kriegsende nicht auf der Basis heutiger Wertansätze erfolgen. Darüber hinaus geht aus dieser Summe nicht hervor, inwieweit das durch den Verlust der deutschen Ostgebiete mit circa acht Millionen Einwohnern an Polen übergegangene Milliardenvermögen (Fabriken, Grundbesitz, Patente, Kunstobjekte, Immobilien, Guthaben) bei dieser Berechnung gegengerechnet wurde.

Ebenso wenig, dass nach dem Potsdamer Abkommen bereits aus den Entschädigungsleistungen der DDR an die Sowjetunion von dort wiederum Teilleistungen an Polen erbracht wurden. Bleibt abschließend die Frage: Wie hält es Polen wegen der polnischen Abtretung eigener östlicher Provinzen an die Sowjetunion nun auch mit Forderungen gegenüber Russland?

Klaus Uhlmann

München