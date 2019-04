Leserbriefe

Sargpflicht könnte kippen; Bayern 3. April

Was ist nur los mit dem ehemals „christlichen, konservativen und selbstbewussten Bayern“? Unser oberster Katholik predigt für mehr Toleranz und Verständnis gegenüber dem Islam. Der Innenminister stellt fest, dass unsere neuen Gäste nicht mit unserer Einstellung zu Gewalt umgehen könnten. Die CSU fördert den Islam mit eigenem Religionsunterricht an staatlichen Schulen. Das letzte Beispiel dafür, dass wir uns mehr und mehr dem Islam nähern, ist die anstehende Abschaffung der von Kirche und vom Staat geforderte Sargpflicht im Freistaat. Was haben wir bei dieser rasanten Entwicklung noch zu erwarten, und es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, dass auch für Islamisten eine Quote in allen politischen Parlamenten und bei der Besetzung freier Stellen in der Wirtschaft gefordert wird?

Johann Neumeier

Unterammergau