Drastische Strafen

Leserbriefe

Corinna Kattenbeck: 23-Jähriger rast mit 500 PS in den Tod; Bayern 2. September;

Geschwindigkeit begrenzen; Leserforum 5. September

Lieber Herr Huber und alle anderen, die dieses Thema in den letzten Tagen schon wieder mal zum Anlass genommen haben, vehement nach einer Geschwindigkeitsbeschränkung zu rufen, weil nach längerer Zeit wieder mal ein unvernünftiger Mensch sein Leben durch zu schnelles Fahren verloren hat.

Sie sollten dann doch auch so konsequent sein und das Schwimmen in unseren Seen ab einer Wassertiefe von beispielsweise einem Meter und das Bergwandern sogar generell verbieten lassen, denn allein durch diese beiden Freizeitbeschäftigungen kommen jede Woche ein Vielfaches an Menschen in unserem Lande ums Leben als durch zu schnelles Fahren. Eine solche Forderung habe ich aber bisher noch nirgends lesen können. Dann hätte ich auch ein wenig mehr Verständnis für ihre Forderung. Und natürlich sollten bei Verstoß gegen diese beiden Aktivitäten ebenfalls drastischere Strafen, wie für das schnelle Fahren gefordert, erhoben werden.

Helmut Deuter

Höhenkirchen-Siegertsbrunn