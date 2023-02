Rente und Pension

Teilen

Nach Renteneckpunkten; Leserforum 8. Februar

Die Pensionskasse der Beamten wird in der Tat zu 100 % vom Arbeitgeber finanziert, also wenn man so will vom Staat. Es obliegt dem Staat, ob er dafür rechtzeitig Rücklagen bildet oder eben nicht. Fairerweise muss man sagen, dass dies auch auf die Rentenfinanzierung zutrifft, eben nur mit unterschiedlich ausgestalteten Gesetzesvorgaben. Die Höhe der Pension richtet sich nach der geleisteten Dienstzeit, dennoch ist es richtig, dass das letzte Gehalt des Beamten sehr wohl ein wichtiger Hebel ist und einen entscheidenden Einfluss auf das Ruhestandsgeld hat. Insoweit sind die Faktoren die die Höhe einer Pension gegenüber der Rente beeinflussen schon deutlich unterschiedlich, das zeigt sich ja in den Median- und Durchschnittspensionen und -renten. Meiner Meinung nach müsste die Diskussion geführt werden, ob man bereit ist durch eine Vereinheitlichung eine gleichmachende Basis zu schaffen oder eben das eine oder andere Privileg gestattet.

Richard Wisgigl

Kirchheim