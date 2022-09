Respekt vor dem Tod

Berichterstattung über die Queen; Leserforum 22. September

Abschied von der Queen; Leserforum 23. September

Klar kann man sich belästigt fühlen, weil man die Zusammenhänge nicht versteht oder verstehen will. Eine Nation, eine Völkergemeinschaft hat sich von ihrem Souverän verabschiedet. Und tat das mit Würde und Respekt! Das Einige in Deutschland das nicht verstehen, mag daran liegen, dass die Generationen von null Bock & wir sind dafür, dass wir dagegen sind & Hauptsache die anderen sind schuld, in einem kollektiven nationalen Masochismus erzogen wurden. Bitte dürfen wir schuld sein?

Da lob ich mir die Briten und die Nationen des Commonwealth, da ist eine Trauerfeier Ehrensache, streiten kann man sich hinterher. Und was das Fernsehprogramm betrifft, wenn wegen der Sportereignisse und Fußballmeisterschaften Sendungen ausfallen, ist das für die Betroffenen genauso schlimm.

Was die Armen und Hungernden betrifft, diese Bilder haben wir täglich. Ein Ereignis wie die Trauerfeierlichkeiten in Großbritannien nur einmal. Also locker bleiben!

Ernst Leonhard Kugler

Freising

Der Leserbriefschreiber Paul Öttl hat ein Problem mit der Monarchie in Großbritannien. Respekt vor dem Tod scheint er nicht zu haben. Er zieht den Tod der Queen ins Lächerliche („Warum musste diese Königin so jung sterben. Ich bin ja so erschüttert“). Dass Herr Öttl sich Gedanken über verhungernde Kinder weltweit macht ist rührend. Dieses im Kontext zu den Tausenden Menschen zu stellen, die geduldig über 10 Stunden in der Schlange standen, um sich von ihrer Königin zu verabschieden und um ihr Respekt zu zollen, ist schon sehr grenzwertig.

Dietrich Goerke

München