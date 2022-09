Richtiges Gendern ist kompliziert

Helmut Berschin: „Sehr geehrte Persönlichkeiten“; Im Blickpunkt, Gastbeitrag 14. September; Krankenschwester und Krankenbruder?; Leserforum 15. September

Die absurde Bildung eines Worts wie „Krankenschwesterin“ dient Prof. Berschin als Beispiel für Überambitioniertheit. Wer aufmerksam liest, erkennt die Aussage. Damit Frau Hofmann in Zukunft sorgfältiger auf ihre Inhalte achten kann: Ein Generikum ist ein Medikament, das nicht vom Original-, sondern von einem Dritthersteller stammt. Das Medikament – das Generikum – hat sächliches Genus, also weder männliches noch weibliches. Ein „männliches Generikum“ gibt es nicht. Auch der Ausdruck „das weibliche Generikum“ ist Unsinn. Wer ein „generisches Maskulinum“ angreift – wie oft in Diskussionen –‚ geht davon aus, es habe ursprünglich nur „männliche“ Wörter gegeben, deren Begrifflichkeit auf Frauen „ausgeweitet“ wurde. Aber: Ursprünglich gab es im Indogermanischen (vor 5000 Jahren) das Genus commune (ohne Bezug auf männlich/weiblich). Die Verwendung generischer Feminina ist aber wohl in Ordnung – Person, Fachkraft, Aushilfe.

Klaus Eicheler

München

Prof. Berschin meint sehr ironisch, dass richtiges Gendern kompliziert sei, ein einfaches Anhängen von -in und -innen nicht genüge, und bringt dazu in Klammern zwei Beispiele, die Krankenschwesterin und die Mitgliederinnen. Nicht der Professor macht dabei den Fehler, sondern diejenigen, die er zitiert und die einen solchen Unsinn verwenden. Beide Formen sind mir schon begegnet, die Krankenschwesterinnen im Bayerischen Rundfunk, die Mitgliederinnen in einem Anschreiben. Ich muss gestehen, die Krankenschwesterin war ein echtes Highlight des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (Vorsicht: Ironie!).

Dr. Annelie Hofenmüller

München