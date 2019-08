Sicherheit geht verloren

Leserbriefe

Georg Anastasiadis: Das Böse in unserem Alltag; Kommentar; U-Bahn erwägt Bahnsteigtüren: Titelseite; 31. Juli

Jedes Mal, wenn von Flüchtlingen eine Straftat begangen wird, will man gebetsmühlenartig mit Einzelfallgerede verharmlosen und warnt auch gleich noch, politisch Andersdenkende würden die Tat instrumentalisieren, um Kapital daraus zu schlagen. Anschließend kommt die Debatte, wir müssten in Bezug auf die Sicherheit aufrüsten, brauchen mehr Polizei, Kontrolle und Überwachung.

In meiner Kindheit konnte ich ungestört ins Freibad gehen, einen Christkindlmarkt besuchen, mit dem Zug verreisen oder nachts durch dunkle Gassen gehen. Inzwischen gibt es jede Menge NoGo-Areas, und man spricht von Armlängen Abstand. Zu wem eigentlich? Mit Meilenschritten geht uns tagtäglich ein Stück Sicherheit verloren. Kommt irgendwann mal ein Verantwortlicher auf die Idee, nicht die Sicherheitsfaktoren jedes Mal verstärken zu wollen, sondern dass die Risikofaktoren endlich verringert werden müssen. Wenn wir endlich wieder wissen, wer sich in unserem Land aufhält und wer hereinkommt, dann braucht es auch keine Ausweiskontrolle im Freibad. Wie kann es sein, dass durch all die Menschen, welche zu uns kommen und Schutz suchen, ausgerechnet für uns mehr Schutz nötig wird. Wenn die Politik uns darauf nicht endlich Antworten liefert, dann werden die Bürger bei den nächsten Wahlen die Antworten diktieren.

Rainald Vogel

Bad Tölz