Russisch-orthodoxe Kirche: Staatsmacht untergeordnet

Putin hat kein Problem damit, sich mit frommer Miene zu bekreuzigen. Doch selbst das christliche Symbol des Kreuzes ist ihm ein populistisches Mittel seines zutiefst Menschen verachtenden politischen Selbstverständnisses. Putin hat mit seiner Machtübernahme vor 20 Jahren die seit der Zarenzeit bestehenden autokratischen Strukturen des russischen Staatsapparates zunehmend auf seine Person hin zugeschnitten und daraus wieder – vergleichbar dem nach der Oktoberrevolution von 1917 entstandenen kommunistischen Sowjetregime – ein zentralistisch organisiertes, inzwischen nahezu totalitäres System geschaffen, das keine anderen Machtzentren neben sich duldet.

Davon ist auch die russische Kirche nicht ausgenommen, die sich als wichtige Repräsentantin des Volksglaubens der Staatsmacht unterzuordnen hat.

Karin Motz-Glasow

Schongau

Die katholische Kirche scheint nach meiner Auffassung immer noch etwas sprachlos und ratlos gegenüber dem zu sein, was in der Ukraine im Moment passiert. Dass es sich hier um einen brutalen Angriffskrieg Russlands gegen das Nachbarland Ukraine handelt, hört man seitens der Kirchenführung (auch von Kardinal Marx) viel zu selten.

Ist es für die Kirche überhaupt ein Thema? Liegt es daran, dass in der Ukraine relativ wenig Katholiken leben? Sind orthodoxe Christen einfach schlechtere Christen? Der russische Patriarch Kyrill findet es jedenfalls gar nicht so schlimm, Ukrainer und Ukrainerinnen zu töten. Er unterstützt den Verbrecher Putin bei seinem Handeln. Jeden Tag müsste doch ein Aufruf der katholischen Kirche an ihre Gläubigen gehen, sich für die Ukraine einzusetzen.

Kardinal Müller hat mir mit seinem Vergleich von Hitler und Stalin mit Putin aus der Seele gesprochen. Endlich hat das einmal ein Kirchenführer getan. Wir haben einen schwächelnden Papst, der aus meiner Sicht den Krieg in der Ukraine ignoriert, anstatt in der Ukraine Präsenz zu zeigen und mit einem Besuch in diesem Land ein unheimlich wichtiges Zeichen zu setzen.

Hubert Eberl

Bergkirchen