Russland und Deutschland

Putins Lügenpropaganda; Leserforum 3. März

In ihrem Leserbrief behauptet Frau Karin Motz-Glasow, dass „die Affinität der deutschen Linken zu Russland historisch belegt ist seit der Konferenz von Rapallo (1922)“. Diese Behauptung ist falsch! Richtig ist: vom 10. April bis 19. Mai 1922 fand die Konferenz von Genua statt, an der alle am Ersten Weltkrieg beteiligten Staaten teilnahmen, so auch das Deutsche Reich und das bolschewistische Russland als Rechtsnachfolger des Zarenreichs. Das Ziel dieser Konferenz war, die durch den Ersten Weltkrieg zerstörten Finanz- und Wirtschaftssysteme neu zu organisieren. Während dieser Konferenz von Genua haben sich Abgesandte des Deutschen Reiches und des bolschewistischen Russlands in Rapallo getroffen, um über einen gesonderten Vertrag zur Regelung der Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Reich und der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik zu verhandeln. Dieser Vertrag wurde am 16. April 1922 von dem Reichsaußenminister Dr. Walther Rathenau und seinem russischen Amtskollegen Georgi Tschitscherin unterzeichnet im Beisein von Reichskanzler Josef Wirth. Dieser Vertrag war auch die formale Grundlage für die spätere militärische Zusammenarbeit zwischen Reichswehr und Roter Armee. Zu den deutschen Vertretern beim Vertragsabschluss ist anzumerken: Walther Rathenau gehörte der Deutschen Demokratischen Partei (DDP) an, Josef Wirth war Mitglied der Zentrumspartei. Der Reichspräsident Friedrich Ebert (SPD) und die damalige SPD-Führung – die SPD wurde damals wie heute den Linken zugerechnet – waren an den Verhandlungen nicht beteiligt und explizit gegen diesen Vertrag. Von einer Affinität der Linken insbesondere der Sozialdemokraten zu Russland seit Rapallo kann also keine Rede sein.

Reinfried Brunsch

Freising

Es gibt nur Contra gegen ein Manifest für Frieden in der Ukraine. In erster Linie werden die beiden Frauen dieser Forderungen kaum sachlich, sondern eher persönlich von allen angegriffen. Dies auch von Medien, ob Zeitung, TV oder Online-Medien und sogar von vielen Politikern. Medien sollten neutral und überparteilich sein. Wie man den Frieden erreichen kann, weiß doch niemand. Frieden schaffen durch Waffen ist richtig, aber längst sind wir in einer Hochrüstungs- und Eskalationsspirale gefangen. Verteidigungswaffen sind nun schon in Angriffswaffen übergegangen. Am Tag, als wir Kampfpanzer zusagten, wollte die Ukraine sofort Kampfjets haben. Was passiert am Tag, an dem wir diese zusagen werden? Und dieser Tag wird kommen, unsere Regierung ist letztendlich immer eingeknickt. Kommen dann Forderungen nach Raketen, die man auch atomar bestücken kann?

Unsere Regierung muss dringend erklären, wie sie und die Verbündeten aus dieser Eskalationsspirale heraus kommen will, bevor Russland den grausamen atomaren Erstschlag machen wird. Leider gibt es dazu von den Waffenlieferanten keine Stellung. Nur Kritik an Menschen, die endlich mehr Diplomatie fordern. Traurig, nur noch traurig.

Olaf Zander

Egenhofen

Wladimir Putin ist seit 2000 Präsident Russlands und damit einer der mächtigsten Männer der Welt. Leider übt er sein Amt nicht zum Wohle seines Volkes und der Weltbevölkerung aus. Er ist nur an seiner persönlichen Machtausübung interessiert. Menschenleben spielen für ihn überhaupt keine Rolle. Er ist am Tod Zehntausender Menschen auf der ganzen Welt verantwortlich. Er schreckt vor nichts zurück. Er scheint nicht im 21. Jahrhundert zu leben, da er sich gebärdet wie die Despoten in früheren Zeiten. Er sollte von der Weltgemeinschaft deswegen auch so behandelt werden. Mit Putin zu verhandeln macht keinen Sinn, da er als der derzeit Stärkere machen kann, was er will. Mit Despoten, wie Putin, kann man sprechen, aber nicht verhandeln. Er wird sich sowieso an kein Verhandlungsergebnis halten.

Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat im Krieg Russland gegen die Ukraine die Schuldfrage Russland und damit Putin zugesprochen. Er und seine Gefolgsleute sind somit für die vielen Toten und die derzeitige Zerstörung der ukrainischen Städte verantwortlich. Sie müssen zur Verantwortung gezogen und umgehend an ihrem verbrecherischen Tun gehindert werden.

Peter Gnilka

Garmisch-Partenkirchen