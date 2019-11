Kein Waldschädling

Leserbriefe

Nicola Förg: In Billianis Bergwaldreich; Journal 2./3. November

Frau Nicola Förg möchte ich sehr herzlich danken für ihren Beitrag. Hier wird sehr einfühlsam zu unserem Schalenwild Gams-Reh- und Rotwild Stellung genommen. Während in manchen Betrieben der Bayerischen Staatsforsten das Schalenwild zu einer Art „Waldschädling“ degradiert wird, wird beschrieben, wie der Berufsjäger Billiani sich um sein Wild im positiven Sinne kümmert. Er sorgt dafür, dass es in Notzeiten ausreichend Futter vorgelegt bekommt, Freiflächen angelegt werden und so Verbissschäden minimiert werden. Als ich vor fast drei Jahren in meinem Rehwildrevier bei hohen Minusgraden und ebensolchen Schneehöhen das Wild füttern wollte, wurde mir das vom LRA Weilheim/Schongau zunächst untersagt. Erst ein Artikel im Murnauer Tagblatt brachte ein Einlenken. Leider wird das „Schalenwild-Bashing“ auch von einer großen Tageszeitung im Sinne der BaySF unterstützt. Die dazu nötigen Textbausteine sind immer dieselben. Gams, Hirsch und Reh „fressen die zarten Triebe der jungen Bäume ab, sodass der Wald sich nicht verjüngen kann“ und dergleichen. Diese Journalisten haben keine Ahnung von der Jagd und plappern gedankenlos nach, was ihnen von interessierter Seite vorgegeben wird.

Heinz Rätsch

Seehausen am Staffelsee