Schröders Hoffnung auf Vermittlerrolle

Georg Anastasiadis: Der lupenreine Agent Gerhard Schröder; Kommentar 4. August

Von Schröder als politischen Hochstapler und lupenreinen Agenten Putins – in Anspielung an Schröders Aussage, Putin sei ein lupenreiner Demokrat – zu sprechen, finde ich mehr als treffend. Schröders Aussage, Putin sei an einer Verhandlungslösung interessiert, als schamlose Lüge zu bezeichnen, wie wahr! Sicherlich ist Putin an einer Verhandlungslösung interessiert, doch nur wenn sie einseitig ist:: keine Rückgabe der Krim, Regimewechsel in der Ukraine, Nichtpreisgabe der Ostgebiete. Die Aussage, dass Deutschland an der gedrosselten Gaslieferung durch Nord Stream 1 schuld sei, ist doch blanker Hohn. Nein, Herr Altkanzler, Sie sehen das nicht richtig, dass dies in der Verantwortung von Siemens Energy liegt. Es ist ein Erpressungsversuch Russlands hoch drei. Einen Gedanken Schröders kann ich nachzuvollziehen. Bevor die Preise explodieren und wir in kalten Zimmern frieren müssten, wäre die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 eine Option. Nichtsdestotrotz bewahre man uns vor Schröders Hoffnung, mal als Vermittler aufzutreten. Wo bliebe da die Objektivität?

Klaus Tappe

Mittenwald