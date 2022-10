Schulbücher umschreiben

Corinna Maier: So wird beim Preis getrickst; Wirtschaft 14. Oktober

In der Schule lernt man: Ein Pfund sind 500 Gramm, zwei Pfund ein Kilogramm. Oder bei manchen Backrezepten benötigt man ein Pfund Butter oder Margarine. Bisher war die Packung einer Margarine eine bewährte Maßeinheit dafür, aber nun definiert Rama das Pfund neu und reduziert es einfach so auf 400 Gramm – zum Ärger vieler treuer Kunden. Leider ist es uns selbst tatsächlich erst durch den Artikel im Merkur aufgefallen, dass wir hier seit einiger Zeit von Rama betrogen wurden; gleicher Preis, gleiche Verpackung, aber viel weniger Inhalt. Danke also für den Artikel, lieber Merkur.

Wann also wird der Liter von der Industrie neu deklariert? Wann erhält man dann in einer Liter-Packung Milch nur noch 800 Milliliter? Die Industrie meint also, man könne Verbraucher ausnehmen und veräppeln. Klar ist, jeder Hersteller hat derzeit mit gestiegenen Kosten zu kämpfen. Die Margen schwinden. Doch es gibt auch schamloses Ausbeuten der Hersteller. Denn wenn Rohstoffpreise wieder sinken, bleibt es oft dabei, die Inhalte der Verpackungen weiter reduziert zu belassen. Denn der dumme Konsument hat sich doch daran gewöhnt oder gewöhnen müssen. Denn dann gibt es kein automatisches Zurück zu alten Standardverpackungen mehr.

Das Fazit ist also: Die Schul- und Rezeptbücher gehören zeitnah umgeschrieben; ein Pfund sind nur noch 400 Gramm und ein Liter bald wohl auch nur noch 800 Milliliter. Viel Spaß beim etwas komplizierterem Rechnen, liebe Kinder und Backfreunde.

Olaf Zander

Egenhofen