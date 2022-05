Schuld ist nicht beim damaligen Bundesverkehrsminister zu suchen

Rudolf Proschko; Qualifikation; Leserforum 10. Mai

Herr Proschko hat in seinem Leserbrief sämtliche CSU-Minister als Desaster bezeichnet und Herrn. Dobrindt als Beispiel für eine fürchterliche Bilanz politischer Fehlleistungen benannt. Ich lehne so eine Pauschalisierung ab. Die Tunnelumfahrungen von Oberau oder der Kramer- oder Wanktunnel bei Garmisch sind Investitionen, die es ohne Alexander Dobrindt schwerlich geben würde.

Zum Thema Mautdebakel hat der Schreiber vermutlich übersehen, dass dies nicht der Fehler des Verkehrsministers war, sondern Frau Merkel hatte sich vor der Wahl ohne Not festgelegt, dass es keine Steuererhöhungen geben dürfe. Seehofer wollte jedoch im Sinne seiner im Ausland abgezockten Bayern die Maut. Dem Bundesverkehrsminister fiel dann die Aufgabe zu, die Maut einzuführen ohne Belastung für den Bundesbürger. Mit dem Vorhaben, die Maut gegen die Kfz-Steuer zu verrechnen, versuchte sich der damalige Verkehrsminister an der Quadratur des Kreises und ist am Europarecht gescheitert. Wäre die Kfz-Steuer nicht im kausalen Zusammenhang reduziert worden, sondern unabhängig von der Mauteinführung zeitlich versetzt, hätte Brüssel nichts beanstanden können. Dies hat aber die Bundeskanzlerin nicht akzeptiert, und deshalb ist die Schuld nicht beim damaligen Bundesminister zu suchen.

Wo ich Herrn Proschko jedoch grundsätzlich Recht geben muss, ist, dass bei der Auswahl von Ministern mehr auf Qualifikation und weniger auf Quote und Proporz geachtet werden sollte. Die derzeitige Bundesministerin für Verteidigung ist das beste Beispiel für eine Fehlbesetzung, die das Amt trotz Inkompetenz bekommen hat, weil man in der SPD wohl krampfhaft die Frauenquote erhöhen wollte.

Josef Sporer

Wielenbach