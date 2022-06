Sedierung der Bevölkerung in der Ära Merkel

Dirk Ippen: Kein Pfingstwunder in Ludwigshafen; Kolumne „Wie ich es sehe“ 4./5./6. Juni

Ihre Kritik am Management der BASF im Hinblick auf das Ausblenden der geopolitischen Risiken im Zusammenhang mit der Versorgung durch Erdgas aus Russland ist zweifelsohne berechtigt.

Zutreffend ist jedoch auch, dass es an einer Thematisierung geopolitischer Abhängigkeiten sowohl seitens der Politik, der Wirtschaft als auch seitens der Gewerkschaften während der letzten zwei Jahrzehnte nahezu vollständig fehlte. Dies ungeachtet der Erfahrungen des sogenannten Ölpreisschocks Anfang der 70er-Jahre und dessen negativen, langfristigen Auswirkungen auf das seinerzeitige Wirtschaftswachstum in Deutschland.

Schwerer als die Einzelkritik an der BASF dürfte angesichts der jetzt so viel zitierten Zeitenwende daher die Tatsache wiegen, dass die Ära Merkel durch eine Art Sedierung der Bevölkerung gekennzeichnet war und es bereits an einer Analyse, geschweige denn an Lösungsansätzen für zahlreiche Probleme fehlte, mit denen unser Land nunmehr konfrontiert ist. Dazu gehört der traurige Zustand der Bundeswehr genauso wie das naive Vertrauen in die Kompromissbereitschaft des Aggressors Wladimir Putin oder die Berechenbarkeit des Despoten Erdogan, der jetzt den Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens zu blockieren versucht.

Das Beschwören vermeintlich alternativloser Entscheidungen rächt sich nun in einem gefährlichen Mangel an gangbaren Handlungsoptionen, zumindest solchen, die der deutschen Bevölkerung ohne dauerhafte Wohlstandsverluste zumutbar erscheinen. Und dies dürfte sich angesichts der zahlreichen Herausforderungen für unser Land – neben dem grausamen Krieg in der Ukraine – nicht nur auf die fatale Abhängigkeit von russischem Erdgas beschränken.

Klaus Hofer

Gräfelfing