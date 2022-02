Show geht weiter

Klaus Rimpel: „Wir werden hier vergessen“; Politik 21. Februar

Was wären die Vereinigten Staaten von Amerika ohne die Errungenschaften der Europäer in fast allen Bereichen der Kultur. Mit Sicherheit nicht das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das der Welt gezeigt hat, wie es gemacht wird, das Brainstorming der Alten Welt in der Neuen Welt mit dem Mut zum Risiko möglichst rasch für den eigenen Vorteil zu nutzen.

Nachdem der größte Dealmaker aller Zeiten ins Weiße Haus einzog, wehte in kürzester Zeit der Trump-Wind im weltweiten politischen Geschehen, und die Bühne der Welt-Politik wurde zur One-Man-Show des Mister Trump gemacht. Der Politik wurde das „No business like showbusiness“ vom Oval Office tagtäglich vom Chef selbst serviert. Trump war kein Politiker, sondern knallharter Geschäftsmann, der durch seine Beziehungen die Puppen tanzen lassen konnte, wie es ihm gefiel. Und jeder Schauspieler, noch dazu wenn er Präsident ist, genießt es, im Rampenlicht das Publikum an sich zu ziehen. Joe Biden hat Trump zwar abgelöst, doch die Hoffnung, es würde sich dadurch etwas ändern, hat sich nicht bestätigt, und die Show der Amerikaner geht weiter nun in die Richtung des Mister Biden, der mit seinen geschickt gewählten Worten den Schrecken eines fiktiven bevorstehenden Weltkriegs in die Köpfe von besorgten Politikern eingeflößt hat, doch mit Kalkül denke ich. Denn „In God we trust“, wie die Inschrift der Dollarnote lautet, dürfte bei den US-Amerikanern in den Hintergrund treten, wenn es darum geht, den Rubel (den Dollar) rollen zu lassen.

Michael Bergmann

Garmisch-Partenkirchen