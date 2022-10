Solidarität mit Kollegen

Ingrid Bayloo: Grenzenlose Gier; Leserforum 6. Oktober

Wenn sie im öffentlichen Dienst war, sollte sie die Einkommenssituation ihrer Kollegen kennen. Ich hatte als junger Beamter verschiedene Nebenjobs, da das Einkommen als Beamter in München nicht ausreichte. Sie sollte auch wissen, dass in jeder Dienststelle, vor allem Kolleginnen, aus verschiedenen Gründen halbtags arbeiten. Auch wer als Beamter gut eingestuft ist, bekommt später dann nur die Mindestpension und ist nach allen Abzügen maximal auf Hartz IV oder Bürgergeldniveau. Bei den Gehaltsforderungen im öffentlichen Dienst sollten sie auch bemerkt haben, dass solche Forderungen mit viel Glück zur Hälfte erfüllt werden. Also werden es vielleicht nächstes Jahr 5 % Erhöhung sein. Also wieder ein Reallohnverlust. Für das Jahr 2022 bekommen Beamte in Bayern ab Dezember 2,8 % mehr, die Inflationshöhe ist jetzt bei 10 %, Diese Gehaltsforderung als Gier zu bezeichnen, ist unsäglich. Zeigen Sie bitte Solidarität mit den Kollegen!

Alfred Schmidt

Oberschleißheim

Grenzenlose Gier schreibt Frau Bayloo in ihrem Leserbrief zu den Forderungen der Berufsvertretung der Beamten. Wie Sie auf diese Schlussfolgerung kommt ist mir schleierhaft! Diese Forderung der Gehaltserhöhung gleicht in etwa die derzeit hohe Inflation aus. Ebenso ist die pauschale Aussage, den Beamten ist es noch nie schlecht gegangen vollkommen unverständlich. Wie fühlt sich hier wohl ein Steuerobersekretär in München, der mit seinem Gehalt grad mal so über die Runden kommt? Ferner kann ich mir schon vorstellen dass so mancher bei den absehbaren Mietnebenkosten (Strom, Heizung) schlaflose Nächte verbringt. Im übrigen gilt für Bundesbeamte nach wie vor die 41 Stunden Woche. Jeder interessierte kann sich bewerben. Schlafen Sie gut Frau Bayloo ... und schließen Sie das Fenster!

Thomas Schaller

Gammelsdorf