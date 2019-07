Seenotrettung im Mittelmeer

Flüchtlinge

Georg Anastasiadis:Der Plan der Kapitänin“; Kommentar 16. Juli

Durch die letzten Jahrhunderte hinweg wurden „Seenot“ und „Schiffbrüchige“ richtigerweise so interpretiert: Ein Schiff (wohlgemerkt: ein Schiff) sticht in See. An Bord die übliche Besatzung plus eventuell Passagiere – nur so viele, wie Schlafplätze vorhanden sind. Auf hoher See gerät dieses Schiff in Seenot; der Kapitän funkt SOS, um somit um Hilfe zu bitten. Er dankt Gott dafür, wenn sich in der Nähe andere Schiffe befinden, die zu Hilfe eilen können.

Die andere Situation heute im Küstenschatten von Nordafrika: Da sind Flüchtlinge, die sich mehrheitlich in Europa ein besseres Leben erhoffen. Teils werden sie von prü- gelnden Schleusern auf bewusst seeuntüchtige Luftmatratzenflöße getrieben und auf einen nicht selten todbringenden Trip in die Weite des Mittelmeeres geschickt. Sprich: Von einem sicheren Ufer aus in eine gewollte Seenot geschickt! Mit dem brutalen Hintersinn: Wenn Ihr Glück habt, werdet ihr schon ,gerettet‘ werden!

Die dritte Situation: EU-Bürger, die dies nicht ganz kritiklos sehen, werden hier auf dem europäischen Kontinent von gewisser Seite aus mit dem Begriff Herzlosigkeit an den Pranger gestellt. Von dieser gewissen Seite aber hört man mit keiner Silbe davon, dass in den Wüstengebieten, durch die die meisten Flüchtlinge nach Libyen durch müssen, um an die Küste zu gelangen, geschätzt dreimal so viele Menschen den Tod finden – verdurstet, verhungert!

Uwe Schmidbauer

Höhenkirchen-Siegertsbrunn