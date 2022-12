Sozialismus feiert fröhliche Urständ

Wolfgang Hartl: Strommassenspeicherung noch ungelöst; Leserforum 1. Dezember

Der Leserzuschrift von Herrn Wolfgang Hartl zum Interview mit dem Chef der Stadtwerke München kann man nur zustimmen. Die Kernenergie verteufeln, aber die Stromerzeugung des 25 % Anteils der Stadtwerke an Isar 2 zu den Preisen des unwirtschaftlichsten Gaskraftwerks mit dem teueren Brennstoff Erdgas den Stromkunden in Rechnung stellen, das kann er. Der Haushaltsstrompreis in München wird sich deshalb zum Jahresanfang nahezu verdoppeln, nachdem die Windkraft- wie die Photovoltaikanlagen und die konventionellen Kraftwerke der Stadtwerke ihre Stromerzeugung den Kunden zu den Kosten von teuren Erdgaskraftwerken in Rechnung stellen, obwohl die viel billiger produzieren.

Das von den Grünen maßgeblich gestrickte Energieeinspeisegesetz macht es möglich. Großzügig hat der Stadtwerkechef aus seinen riesigen Windfall-Profits zulasten der Münchner Stromkunden einen Fonds von 20 Millionen Euro abgezweigt, die von Sozialverbänden an Bedürftige verteilt werden sollen, die ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen können. Da feiert der Sozialismus fröhliche Urständ.

Der Stadtwerkechef sollte auch mal erklären, wie er den Strom aus den in aller Welt von den Stadtwerken investierten Windparks nach München leitet.

Roland Farnung

Murnau