Später Schulstart wäre eine Katastrophe

Petra Hanne: Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Unterrichtsbeginn in der Schule?; Leserforum 15. November

In einer internationalen Schule werden die Schüler mit privatem Chauffeur oder Busunternehmen von Haustür zur Schule gefahren. Die Eltern kümmern sich meist nicht selber um die Kinder, das übernimmt eine Nanny, Aupair oder die Mutter ist Hausfrau! Absolut kein Vergleich mit einem normalen Familienleben in dem beide Eltern arbeiten müssen! Und warum macht es einem Kleinkind ab 6 Monaten bis es dann mit 6 Jahrenzur Schule geht nichts aus, wenn es jeden Morgen aus dem Schlaf gerissen wird um dann für meistens den ganzen Tag im Krippe oder Kita zu verbringen? Das find ich viel schlimmer, als die Schulkinder ausschlafen zu lassen! So ein Kleinkind hätte den Schlaf, die Ruhe und den Bezug zu den Eltern viel nötiger! Wo bleibt da der Aufschrei? Es ist halt grad Angesagt, dass ein Kleinkind nicht mehr von der Mutter/Vater betreut wird, sondern dem Stress einer Krippe ausgesetzt wird! Später Schulstart ist ein reines Luxusproblem,für die arbeitende Bevölkerung wäre es eine Katastrophe!

Auf dem Parteitag der FDP wurde nun der Antrag beschlossen, dass der Schulbeginn in Bayern von 8 Uhr um eine Stunde auf 9 Uhr verschoben werden soll. Ihre Redakteurin preist diesen Antrag in Ihrem Kommentar zusätzlich und stellt einen absurden Vergleich mit dem Volksentscheid zum Rauchverbot in Restaurants her. Ich habe bei unseren Kindern während ihrer gesamtem Schulzeit nie festgestellt, dass ihnen der Schulbeginn um 8 Uhr zu früh war. Auch wurde immer versucht, wichtige Schulaufgaben gleich in den ersten Unterrichtsstunden zu schreiben, da sie zu dieser Zeit noch die größte Aufmerksamkeit hatten. Wo soll eine Verschiebung hinführen. Endet dann der Schultag nicht um 13, sondern um 14 Uhr, oder werden alle Schüler dann gezwungen in der Schule vor der 6. Stunde noch eine Mittagspause zu machen? Die innere Uhr des Menschen zeigt, dass die Leistungsfähigkeit ab 11 Uhr stark nachlässt und erst zwischen 15 Uhr und 17 Uhr noch einmal ansteigt. Für die unteren Jahrgänge müsste dann eine Morgenbetreuung für die Kinder von berufstätigen Eltern sichergestellt werden. Wo? In der Schule? Was ist dann für das Kind gewonnen? Wer soll diese Betreuung leisten und wer soll die Kosten tragen? Die Eltern müssen dafür sorgen, dass Ihre Kinder ausreichend Schlaf bekommen, dann gibt es auch keine Probleme mit müden Kindern am Morgen und der Antrag der Delegierten kann zu den Akten gelegt werden oder besser gleich entsorgt werden.



