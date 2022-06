Sparen beim Duschen oder Reisen

Teilen

Habeck: Bitte sparsam duschen; Titelseite 11./12. Juni

Irgendwie bekomme ich das nicht unter einen Hut. Sparsam duschen, frieren für den Frieden, Tempolimits, Fahrverbote und weitere Themen werfen uns Politik und Medien täglich um die Ohren. Auf der anderen Seite fliegen auch dieses Jahr wieder Millionen Deutsche in den Urlaub oder machen Kreuzfahrten. In den Ausgaben des Merkur werden Reiseziele vorgestellt oder Leute nach ihren Fernreisezielen befragt. Ich verstehe das nicht, haben wir jetzt einen Energiemangel oder nicht, müssen wir nun sparen oder nicht?

In den Grundbedürfnissen heizen, wohnen, waschen, Mobilität zur Arbeit soll man sich einschränken, aber Luxusbedürfnisse wie Fernreisen werden nicht infrage gestellt oder zumindest massiv reguliert? Ein Bekannter fliegt dieses Jahr mit seiner Familie in die USA. Allein wenn ich das CO2-Äquivalent nur für den Flug in den entsprechenden Portalen im Web gegen meinen Energieverbrauch zum Heizen vergleiche, dann kann meine Familie jahrelang heizen und warm duschen. Also drei Wochen Fernreise in die USA entsprechen einer warmen Wohnung für mehrere Jahre! Offenbar ist Energie zum Reisen eine andere Energie als die zum Wohnen und Arbeiten? Eventuell sollte man Energiegutscheine verteilen. Dann kann der Bürger entscheiden, was ihm wichtig ist. Fernreise oder warme Wohnung. Oder gilt Energiesparen nur für die Bürger, die sich die Fernreise oder Kreuzfahrt nicht leisten können oder wollen und daher zu Hause bleiben?

Bernhard Franzwa

Gröbenzell

Jetz wird’s hintn höher als vorn! Da haben uns unsere superklugen und hoch dotierten Politiker in den letzten Jahren sehenden Auges in die Abhängigkeit und Erpressbarkeit von russischen Importen geführt. Und jetzt kommt der Kinderbuchautor Habeck auf die sagenhafte Idee, wir Bürger könnten sparsamer duschen. Wie und wo hat er die letzten Jahre verbracht? Im Dornröschenschlaf?

Ich bin jetzt 63 Jahre alt, und meine Generation hat es von den Eltern gelernt, dass man unter der Dusche beim Einseifen das Wasser abdreht, ebenso beim Händewaschen oder beim Zähneputzen. Außerdem wurde nie so fest eingeheizt, dass wir es im Winter in der Wohnung nur im T-Shirt aushalten konnten. Auch wurde das Licht ausgemacht, wenn man das Zimmer für längere Zeit verließ. Meinen Kindern und auch Enkelkindern habe ich das auch beigebracht.

Elfie Kupferschmid

Gilching

Wir sollen also „sparsam“ duschen, um Energie zu sparen. Zurück zur Puderaktion des Rokoko samt Läusen und Flöhen! Essen besteht aus selbst gemachten Margarinebroten‚ oder man lässt Essen liefern, vorausgesetzt der Koch hat es auf dem „emissionsfreien Lagerfeuer“ zubereitet und bringt es mit dem Lastenfahrrad. Im Winter sitzen wir mit zwei Pullovern‚ bibbernd in der Hütte‚ und dafür zahlen wir die weltweit höchsten Energiepreise. Das Auto bleibt in der Garage‚ aber angemeldet, damit wenigstens noch die Kfz-Steuer bezahlt werden darf.

Ich vermisse bei diesem „Sparprogramm“ die Maßnahmen für die Schönen oder Reichen‚ oder für die, die sich dafür halten. Rund um die Uhr laufen diese Wichtigen mit dem Handy vor dem Gesicht herum, machen alle fünf Minuten ein Selfie von sich‚ um dann gegen einen Laternenmast oder Passanten zu laufen‚ schlimmstenfalls gegen ein Auto oder sonstiges Verkehrsmittel.

Edeltraud Hartl

Puchheim

Ich bewundere den Einsatz unseres Wirtschafts- und Klimaministers. Und doch fehlt ein wichtiger Hinweis, um Energie zu sparen: Geschwindigkeitsbegrenzungen! Warum kann sich Herr Habeck diesbezüglich nicht gegen den kleinsten Koalitionspartner durchsetzen? Die FDP bremst die Koalition an vielen Stellen aus (und verliert daher zuletzt in der Wählergunst). Warum ist die FDP gerade bei diesem Thema zu keinem Kompromiss bereit (doch sicher nicht, weil Herr Lindner seinen Porsche voll ausfahren will)? Es kommt mir so vor, als wackle der „Schwanz“ nicht selten mit dem großen „Hund“.

Frank Lesser

München

Lieber Herr Habeck, was bewegt sich eher: 80 Millionen Menschen oder einige energietechnisch falsch gepolte Politiker? Um dem Volk einen Energieengpass zu ersparen, reicht es schon, die AKWs – übrigens die sichersten der Welt – weiter ihre Arbeit machen zu lassen. Die EU hat es Ihnen doch bestätigt, dass diese Energie grün ist! Eigentlich hat das nun endlich fast jeder verstanden. Kommt es zur Energieknappheit, braucht eine Partei in Deutschland bei der nächsten Wahl gar nicht mehr anzutreten.

Joachim Weiss

Freising

Vielleicht schickt jemand den Habeckschen Sparsamkeitsappell zum Lesen auch an Herrn Putin, damit der mal wieder etwas zu lachen hat. Wir Deutsche müssen jetzt offenbar das Duschen reduzieren, am besten einstellen, um vor allem den Kreml-Herrscher zu ärgern. Offenbar ein Hauptargument der Einsparungskampagne.

Der dreht im Einklang mit den OPEC-Ländern an der Ölpreisschraube und kassiert uns noch mehr ab. Vielleicht kann Herr Habeck dem deutschen Steuerzahler am Schluss dieser ganzen unsinnigen PR-Aktion die Kosten für dieses „Projekt“ benennen, das ja plakativ verbreitet wird.

Hubert Müller

München