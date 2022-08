Staatliche Gebäude

Leserbriefe

Bayern fasst Energiesparplan; Titelseite 3. August

Ich habe während der Ölkrisen in den 70er-Jahren Studium und Berufstätigkeit begonnen und zeitlebens in der Energiewirtschaft gearbeitet. Energiesparapelle und -konzepte begleiteten mich mein ganzes Leben. Oft stand das Einsparpotenzial öffentlicher Gebäude im Fokus. Ging es anfangs „nur“ um begrenzte Ressourcen, wurde dies noch verstärkt durch die Klimathematik. Und jetzt, 50 Jahre später, braucht es einen Putin und seinen Krieg, damit europäische, deutsche und bayerische Politiker auf die begnadete Idee kommen, man könnte doch in staatlichen Gebäuden Energie einsparen?

Was wurde denn bisher gemacht? Hätten wir seit damals jedes Jahrzehnt 15 Prozent eingespart bräuchten wir jetzt nur noch 44 Prozent. Offensichtlich verhallte das ganze Gefasel der letzten Jahrzehnte ungehört, weil es ja nur ums Geld beziehungsweise Prinzip ging. Aber jetzt, wo die Versorgungssicherheit auf der Kippe steht, der Blackout droht, jetzt macht man einen Energiesparplan, toll!

Helmut Stadtmüller

München