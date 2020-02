Einmal Fremder, immer Fremder

Leserbriefe

Christian Masengarb: „Die Welt braucht das Land zum Überleben“;Blickpunkte 20. Februar

Das idyllische Foto vom Burschenverein Endlhausen täuscht einen dörflichen Lebensstil vor, den es meines Erachtens nicht mehr gibt. Wir sind vor 50 Jahren von München in den Landkreis Starnberg gezogen. Das Dorf ist gespalten zwischen Einheimischen und „Zurgroasten“. Dabei bin ich kein „Preiss“, sondern stamme aus Niederbayern.

Den Dorfkramerladen gibt es nicht mehr. Obwohl im Supermarkt seit vielen Jahren die gleichen Angestellten sind, wird man genauso unpersönlich behandelt wie in der Großstadt. Es gibt natürlich die Traditionsfeiern, wie Maibaumaufstellen, Kirchweih et cetera. Die neu Hinzugezogenen bleiben immer die Neuen. Diese sind ziemlich aktiv, führen die örtliche Bücherei, veranstalten Konzerte, versuchen in den Gemeinderat zu kommen, werden Elternsprecher und versuchen neuen städtischen Schwung ins Dorf zu bringen. Die „Gschaftlhuber“ mag man aber gar nicht, und die Anderen bleiben unter sich. Es ist fast nicht möglich von den Dorfbewohnern als dazugehörig akzeptiert zu werden. Vielleicht schafft es die nächste Generation, wenn sie Mitglieder bei der Freiwilligen Feuerwehr, beim Fußball- und Schützenverein sind, sich nicht zu sehr in den Vordergrund drängen und andererseits doch immer etwas bemüht sind, neue Impulse zu setzen.

Viele glauben, wenn sie sich bemühen ein bisschen bayrisch zu sprechen, das käme gut an, dabei stößt das die Einheimischen noch mehr ab. Sie fühlen sich veräppelt. Ein intaktes Dorf lebt seine Traditionen weiter, die Städter versuchen sich anzupassen und nicht anzuecken, aber sie werden immer Fremde bleiben. Die Einheimischen haben es in vielem leichter. Sie müssen nicht prahlen, woher sie stammen, was sie besitzen et cetera, jeder weiß alles vom anderen.

Das macht die Städter besonders unangenehm, weil sie glauben, sie müssen sich ein Image aufbauen und schießen da oft übers Ziel hinaus. Was man früher den Flüchtlingen nachgesagt hat, passt heute auch zur Stadtflucht, jeder Bauchladenhändler gibt vor, ein Kaufhaus gehabt zu haben. Die Städter haben die Stadt aufs Land gebracht und haben die dörfliche Idylle verändert. Das, was sie ursprünglich gesucht haben, haben sie selbst unbewusst und unwillentlich zerstört.

Carola Dörr

Seefeld